Door Joris Jansen, dinsdag 14 februari 2017 14:47

Uit onderzoek van de Universiteit Twente en de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat naar schatting driekwart miljoen energiemeters in Nederlandse meterkasten verkeerde standen weergeven. Door storingsbronnen in de directe omgeving kunnen de meters fors hogere waarden weergeven.

Vooral statische meters blijken een aanzienlijk hoger verbruik weer te geven dan juist is. Ze blijken te goedkoop en niet geavanceerd genoeg. Volgens Frank Leferink, hoogleraar Electromagnetic Compatibility aan de Universiteit Twente, heeft moderne elektronica zoals ledlampen en smartphoneladers een storende werking op statische en slimme meters. "De ontwerpers van de meters hebben daar niet goed genoeg over nagedacht", zo zegt Leferink. Uit het onderzoek zou vooral naar voren komen dat de afwijkingen bestaan uit te hoge meterstanden, zo blijkt uit een bericht in Tubantia.

Leferink en de andere onderzoekers hebben gewacht met publiceren om energieleveranciers in staat te stellen te reageren. De professor constateert echter dat de energiebranche de resultaten niet wil accepteren. "Ze proberen alles te dempen. Toon maar aan dat het ook in een woning kan gebeuren, zeggen ze. Maar er komen wel steeds meer klachten binnen. Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat energiemeters te veel aanwijzen. Deze slimme, maar slechte meters worden op dit moment niet meer geïnstalleerd door Netbeheer", aldus Leferink.

Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, heeft een contra-expertise uit laten voeren. De contra-expertise, die werd uitgevoerd door een onafhankelijke instelling, toont aan dat de onderzoeksresultaten van Leferink kloppen. Ook nu was de brancheorganisatie terughoudend in het accepteren van de resultaten. Volgens Leferink zei Netbeheer dat het probleem zich alleen voordoet bij verouderde meters en dat voor de nieuwere meters betere normen gelden. "Dat klopt niet, want ook de verbeterde meters laten dit probleem zien", aldus Leferink. Uit het onderzoek blijkt dat vijf van de tien onderzochte meters een te hoge uitlezing aangaven. Op basis daarvan schat de hoogleraar dat in Nederland ruim 750.000 meters verkeerde standen weergeven.

Liane ter Maat van Netbeheer Nederland zegt dat de brancheorganisatie al een tijd bekend is met de onderzoeksresultaten. Ze erkent dat niemand belang heeft bij onbetrouwbare energiemeters en dat bepaalde onbetrouwbare meters niet meer worden aangeboden. Volgens Ter Maat worden alle energiemeters regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid. Mocht er wat mis zijn, dan worden ze vervangen. Op internationaal niveau wordt nu gekeken of de normen moeten worden aangescherpt, aldus Ter Maat.