Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 14 februari 2017 14:35, 22 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

HTC heeft voor het zevende achtereenvolgende kwartaal een verlies geleden. De introductie van nieuwe smartphones en de verkoop van de HTC Vive-bril en -accessoires hebben de resultaten niet significant weten te verbeteren.

De kwartaalomzet van HTC kwam uit op 22,2 miljard Taiwanese dollar, omgerekend 678 miljoen euro. Daarmee lag de omzet meer dan 13 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het verlies bedroeg omgerekend 94,6 miljoen euro. Dat is beter dan het kwartaalverlies van 103 miljoen euro een jaar eerder, maar het betekende wel het zevende kwartaalverlies op rij voor het Taiwanese bedrijf.

Volgens HTC waren de verkopen in het vierde kwartaal van zijn fiscale jaar 'robuust' en werden de HTC 10 evo in november en de HTC Desire 10 Pro en Lifestyle 'goed ontvangen'. Ook zei het bedrijf zijn vr-ecosysteem rond de HTC Vive uit te breiden, onder andere met de opening van een op de Vive gebaseerde arcadehal in Taipei en de start van gamestudio's rond de Vive.