MSI brengt workstation-laptops met Quadro-gpu's en Intel Xeon-optie uit

MSI heeft vier nieuwe workstation-laptops aangekondigd. Het bedrijf levert de laptops met tiende generatie Intel-cpu's, hoewel twee van de modellen van Xeon-cpu kunnen worden voorzien. Ook voorziet het bedrijf de laptops van een Nvidia Quadro-gpu.

De vernieuwde WS75 en WS66 zijn twee meer high-end modellen. Deze kunnen beide geleverd worden met Intel Core i7- of i9-cpu's van de tiende generatie, hoewel ze ook kunnen worden uitgerust met een onbekende Xeon-processor. Bij de huidige WS-modellen was dit niet mogelijk. MSI voorziet de nieuwe modellen daarnaast van Quadro RTX-gpu's en maximaal 64GB aan ddr4-2666-geheugen met optionele ecc-ondersteuning. De WS75 en WS66 zijn ieder voorzien van twee m2-slots.

De WS75 kan daarnaast geleverd worden met een 4k-miniledscherm met een schermdiagonaal van 17,3" en een DisplayHDR 1000-certificering. Dit scherm kan volgens MSI 100 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. De WS66 wordt maximaal geleverd met een 15,6"-scherm met ips-paneel en een 4k-resolutie. Dit scherm kan volgens MSI 100 procent van de AdobeRGB-kleurruimte tonen. Over een eventuele DisplayHDR-certificering wordt niet gerept.

De MSI WS75

De WS75 heeft een 82Wh-accu, hoewel de WS66 een accucapaciteit van 99,9Wh heeft. Het vermogen van de meegeleverde oplader is afhankelijk van het gekozen gpu-model. Modellen met de Quadro RTX 5000-gpu worden geleverd met een 230W-oplader, terwijl WS-laptops met een lager gepositioneerde videokaart een 180W-lader meegeleverd krijgen.

De WF75 en WF65 worden op hun beurt geleverd met Intel Core i5-, i7- of i9-cpu's van de tiende generatie. Xeon-cpu's zijn bij deze modellen geen optie. De WF75 wordt daarnaast geleverd met maximaal een Quadro RTX 3000-gpu. Dat is opvallend, want de huidige WF75 kan ook voorzien worden van een Quadro RTX 4000. De WF65 heeft maximaal een Quadro T2000. De WF-modellen worden, net als de WS-varianten, geleverd met maximaal 64GB aan ddr4-2666-geheugen met optionele ondersteuning voor ecc. Ook hebben de WF-laptops een enkele m2-aansluiting en ruimte voor een 2,5"-schijf

De WF75 heeft een full-hd-scherm van 17,3" met een ips-paneel en een verversingssnelheid van 144Hz. De WF65 beschikt ook over een ips-scherm met full-hd-resolutie, hoewel deze een schermdiagonaal heeft van 15,6". Over de verversingssnelheid wordt niet gerept. MSI levert bij het WF-model met RTX 3000-gpu een 180W-lader mee. Laptops met T1000- of T2000-videokaart krijgen een 150W-lader, terwijl de variant met P620-gpu een 120W-oplader krijgt.

Op het moment van schrijven heeft MSI nog geen releasedata en adviesprijzen van de workstation-laptops bekendgemaakt.

De MSI WF75 (links) en MSI WF65

Model MSI WS75 MSI WS66* MSI WF75 MSI WF65 Cpu (Intel) Core i7 (10e gen.) Core i9 (10e gen.) Xeon Core i7 (10e gen.) Core i9 (10e gen.) Xeon Core i5 (10e gen.) Core i7 (10e gen.) Core i9 (10e gen.) Core i5 (10e gen.) Core i7 (10e gen.) Core i9 (10e gen.) Gpu (Nvidia) Quadro RTX 5000 Quadro RTX 4000 Quadro RTX 3000 Quadro RTX 5000 Quadro RTX 4000 Quadro RTX 3000 Quadro RTX 3000 Quadro T1000 Quadro T2000 Quadro T1000 Quadro P620 Geheugen 2x ddr4 so-dimm Max. 64GB ddr4-2666 optioneel ecc-support 2x ddr4 so-dimm Max. 64GB ddr4-2666 optioneel ecc-support 2x ddr4 so-dimm Max. 64GB ddr4-2666 optioneel ecc-support 2x ddr4 so-dimm Max. 64GB ddr4-2666 optioneel ecc-support Scherm 17.3", 3840x2160, MiniLED, DisplayHDR 1000 17.3" 3840x2160, IPS 17.3" 1920x1080, 144Hz, IPS 15,6", 3840x2160, IPS 17.3", 1920x1080, 144Hz, IPS 15.6" 1920x1080, IPS Opslag 2x M2-slot 2x M2-slot 1x M2-slot 1x 2,5"-sata 1x M2-slot 1x 2,5"-sata Aansluitingen 3x Usb-A 3.2 gen 1 1x Usb-C 3.2 gen 2 1x Thunderbolt 3 1x Hdmi 2.0 1x RJ45 1x micro-sd 1x Usb-A 3.2 gen 2 1x Usb-C 3.2 gen 2 1x Thunderbolt 3 1x Hdmi 2.0* 3x Usb-A 3.2 gen 1 1x Usb-C 3.2 gen 1 1x Hdmi 1.4 1x RJ45 3x Usb-A 3.2 gen 1 1x Usb-C 3.2 gen 1 1x Hdmi 1.4 1x RJ45 Accu 82Wh 99,9Wh 51Wh 51Wh Afmetingen 396,1mm (breedte) 259,4mm (hoogte) 20,25mm (dikte) 358,3mm (breedte) 248mm (hoogte) 19,8mm (dikte) 397mm (breedte) 260mm (hoogte) 23,1mm (dikte) 359mm (breedte) 254mm (hoogte) 21,7mm (dikte) Gewicht tot 2,5 kg nnb 2.2 kg 1.86 kg Adviesprijs nnb nnb nnb nnb

*De vernieuwde MSI WS66 heeft op het moment van schrijven nog geen eigen productpagina. Vermoedelijk ontbreken hierdoor enkele opties en aansluitingen in de tabel