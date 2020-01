MSI introduceert 15,6"-laptops met 300Hz-scherm en 99,9Wh-accu

MSI kondigt tijdens de CES de GE66 en GS66 aan. De GE66-gamelaptop is voorzien van een 15,6"-scherm, met een verversingssnelheid van 300Hz en een accu met een capaciteit van 99,9Wh. De GS66 is een dunnere gamelaptop met een even grote accu.

De GE66 Raider heeft een aluminium behuizing die wordt gekenmerkt door een brede balk met rgb-leds vooraan de laptop. Het 15,6"-scherm heeft een verversingsnelheid van 300Hz en de accu heeft een capaciteit van 99,9Wh. MSI gaat Intel Core-processors in de H-serie gebruiken voor de laptop. De krachtigste daarvan is de Core i9-octacore met zestien threads, die een kloksnelheid van meer dan 5GHz krijgt. MSI gebruikt verder 'de laatste GeForce RTX-gpu's', zonder in detail te treden.

Naast de GE66 presenteert MSI op de CES ook de GS66 Stealth. Die laptop heeft net als de GE66 een accucapaciteit van 99,9Wh, maar de behuizing is geheel zwart. De laptop is iets minder dan 2cm dik en weegt een fractie minder dan 2 kilogram. Ook de GS66 krijgt Intel Core-processors in de H-serie en GeForce-kaarten. Dit model krijgt geen rgb-balk aan de voorzijde.

Tot slot grijpt MSI de CES aan om een roze versie van zijn in augustus gepresenteerde Prestige 14-laptop uit te brengen. Slecht nieuws voor wie in die kleur geïnteresseerd is; hij komt voorlopig niet naar Nederland.