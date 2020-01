'Insta360 brengt modulaire One R-actiecamera uit'

Het Chinese Insta360 lijkt de komst van de One R aan te gaan kondigen. In een ogenschijnlijk te vroeg gepubliceerd en inmiddels verwijderd bericht meldt No Film School de nodige details, waaronder dat het om een modulair ontwerp gaat. Insta360 kwam onlangs al met een teaser.

De One R is een modulaire actiecamera waarbij om een kernunit wordt gebouwd, genaamd de The Core. Hier worden de beeldverwerking, opnames en de monitoringsfuncties afgehandeld. Deze kern kan worden aangevuld met een afneembaar accuonderdeel, maar ook met een basis met een grotere accu die ook geschikt is voor het gebruik van een statief.

Verder zijn er verschillende 'objectieven' te plaatsen, zoals een dubbele unit die zowel beelden aan de voor- als de achterkant opneemt voor een 360-gradenopname, maar er is bijvoorbeeld ook een objectief van Leica te gebruiken voor opnames in 5k. De beeldverwerking is ingebouwd in de verschillende objectieven, zodat de opnameopties verschillen naargelang welk objectief wordt gebruikt.

Als de gewenste onderdelen eenmaal zijn samengevoegd, vormt het een geheel dat sterk lijkt op de formfactor van een traditionele actiecamera. De One R is dan ook compatibel met GoPro-vattingen en de monitor om de beelden op te bekijken lijkt zowel aan de voor- of de achterkant te kunnen worden geplaatst. Het apparaat is waterbestendig conform ipx8 tot een diepte van vijf meter, maar er zijn beschermhoezen die dat verder verbeteren.