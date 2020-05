Hacker achterhaalt plaintext-wachtwoorden uit tweedehandscomputers van Tesla's

Tesla-bezitters lopen het risico dat gegevens over hun auto- en entertainmentgebruik in verkeerde handen vallen. Informatie uit de Media Control Unit, waaronder wachtwoorden, worden in plaintext opgeslagen. Die MCU's zijn inmiddels voor weinig geld op internet te koop.

Dat zegt hacker Green The Only. Hij kocht verschillende oude infotainment-units van Tesla-computers op en wist daar informatie uit te achterhalen. Bij een upgrade van een auto worden zulke units vaak verwisseld, waardoor er inmiddels steeds meer voor steeds minder geld op tweedehandsmarktplaatsen zoals eBay worden aangeboden. De hacker ontdekte niet alleen informatie over de gebruiker, maar ook wachtwoorden en toegangstokens voor externe apps.

Green The Only vond onder andere de locaties die gebruikers in hun auto's hadden opgeslagen, en wifiwachtwoorden. Ook kon hij informatie achterhalen van gekoppelde telefoons, zoals agenda-afspraken, en bel- en contactlijsten. Opvallend is dat voor sommige apps zoals Netflix een sessiecookie wordt opgeslagen en voor Spotify zelfs het wachtwoord voor het account. De informatie wordt in plaintext, dus zonder versleuteling, opgeslagen.

Tesla vervangt de computers in verschillende gevallen, bijvoorbeeld als een auto een servicebeurt krijgt en de Media Control Unit v1 wordt vervangen door de tweede generatie v2. Dat gebeurt met name in de Verenigde Staten, waar de v2-versie al beschikbaar is, maar het is niet duidelijk of ook Nederlandse klanten hiermee te maken hebben. Normaal gesproken vervangt Tesla de v1 door een nieuw of een refurbished model als hij stuk is. Ook van klanten die de Full Self Driving-upgrade op de Model 3 of Model Y nemen, is de FSD-hardware in één apparaat geïntegreerd met de MCU. De bestaande MCU wordt dus uit die auto's verwijderd.

Green The Only wist de hand te leggen op vier computers uit de Model 3, S en uit de Model X. Die waren weliswaar stuk, maar hij kon de data toch uitlezen. De hacker gaf zijn bevindingen door aan Tesla. Het bedrijf zei dat het klanten niet op de hoogte zou stellen van het mogelijke datalek. Op Reddit zegt Green The Only dat hij van het bedrijf geen tijdlijn kreeg voor wanneer het met een oplossing zou komen of wat het van plan was te doen. Hij stapte vervolgens met de informatie naar InsideEVs.com. Dat heeft vooralsnog geen reactie gekregen van Tesla.

Het is niet duidelijk of er ook in Nederland MCU's te koop zijn waar data op staat.