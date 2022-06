Huursite ikwilhuren.nu liet wachtwoorden in plaintext in debug-log staan

Door een kwetsbaarheid in een bemiddelingswebsite voor huurwoningen waren de gegevens van duizenden klanten zichtbaar. Een ethisch hacker ontdekte dat de e-mailadressen, wachtwoorden en inkomensgegevens bereikbaar waren door een slechte Apache-configuratie.

De kwetsbaarheid werd ontdekt door ethisch hacker Erwin Dirks, op Tweakers bekend als Defixje. Het lek was aanwezig op de website ikwilhuren.nu, een bemiddelingssite voor huurhuizen. Dat is een WordPress-website die wordt gehost op een verkeerd geconfigureerde Apache-server. Dirks ontdekte dat de website gebruikers die 'www.' in de url typten, met een verkeerde redirect naar een indexdirectory bracht. Op die manier wist hij verder in de directory van de website te kijken. In de directory ontdekte hij een debug-log met daarin de persoonsgegevens.

In de debug-log werd veel persoonlijke informatie van gebruikers opgeslagen. Het ging onder andere om de naam- en adresgegevens en het geslacht van de gebruikers van de site, maar ook het e-mailadres en telefoonnummer, informatie over het inkomen van de gebruiker en eventueel diens partner. Ook waren de gebruikersnaam en het wachtwoord te zien. Dat wachtwoord was in plaintext te lezen.

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel informatie er exact is opgeslagen. De debug-log werd aangemaakt sinds zeker september van dit jaar en in totaal waren er in deze specifieke log 4784 unieke e-mailadressen te vinden. Of er ook voor die tijd een log werd bijgehouden, is niet duidelijk. De gegevens komen van mensen die een account aanmaakten op de website.

Ikwilhuren.nu is onderdeel van MVGM. Dat zegt tegen Tweakers dat het de desbetreffende log inmiddels offline heeft gehaald. Tweakers heeft gewacht met publicatie tot we konden verifiëren dat dat het geval was. De organisatie zegt dat zij 'de ontstane situatie betreurt' en haar excuses aanbiedt. "De debug-log is niet meer bereikbaar voor buitenstaanders en de persoonsgegevens worden niet meer gelogd", zegt de organisatie. Er is een wachtwoordreset uitgevoerd bij de getroffen gebruikers. Die hebben daar ook bericht van gekregen. MVGM heeft daarnaast melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij dergelijke datalekken.

MVGM zegt dat het niet de bedoeling was wachtwoorden te loggen. "Het loggen van de wachtwoorden in plaintext had niet mogen gebeuren en was ook nooit de intentie. Dit was een ongewenst effect van het aanzetten van de debug-log voor het bekijken van warnings, errors en notices bij het migreren van de website naar een nieuwe server. Tot onze spijt is het ons niet opgevallen dat de debug-log deze informatie logde. Daarnaast is de log half september niet uitgezet toen de migratie naar de nieuwe server is afgerond." De fouten kwamen volgens de organisatie niet naar boven tijdens een pentest. Gebruikers wordt aangeraden een nieuw wachtwoord aan te maken. Dat wordt voortaan versleuteld opgeslagen en moet aan strengere minimumeisen voldoen.