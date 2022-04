Een Nederlandse beveiligingsonderzoeker heeft een tool gemaakt waarmee gepixeliseerde wachtwoorden te achterhalen zijn. Of beter gezegd, in sommige gevallen, vertelt Sipke Mellema aan Tweakers. De tool kan nog niet alles, maar heeft wel mogelijkheden voor de toekomst.

Pixeliseren komt voor wanneer iemand een stuk tekst wil verbergen, zoals een wachtwoord of andere gevoelige informatie. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door er een grote zwarte balk overheen te zetten of het simpelweg uit een document te knippen. Een andere populaire methode is om het te blurren door pixels uit te vergroten en over het wachtwoord heen te zetten. Sipke Mellema kwam onlangs in zijn werk als pentester een wachtwoord tegen dat met pixels was weggelakt. Dat zag hij als uitdaging, zegt hij tegen Tweakers. "Ik wilde daar een finding van maken en ben aan de slag gegaan om te kijken of ik de tekst erachter kon achterhalen."