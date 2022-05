GitHub versus securityonderzoekers: op zoek naar de toelaatbaarheid van malware

GitHub is de afgelopen jaren een waardevolle bron geworden voor beveiligingsonderzoekers, maar de laatste tijd ontstaan er steeds meer scheurtjes in die symbiotische relatie. Het platform moet nu nadenken over fundamentele vragen over het plaatsen van malware.

In maart van dit jaar kwam GitHub onder vuur te liggen bij beveiligingsonderzoekers. Dat gebeurde nadat de Vietnamese beveiligingsonderzoeker Nguyen Jang een proof-of-concept op GitHub had gezet voor een exploit rondom vier ernstige kwetsbaarheden in Exchange. De vier kwetsbaarheden waren zerodays, die volgens Microsoft werden misbruikt door Chinese hackers die er bedrijven mee bespioneerden.