Google publiceert opensource-software voor maken eigen FIDO2-beveiligingssleutel

Google heeft software online gezet die gebruikers kunnen flashen op een Nordic-usb-dongle. Die kan vervolgens functioneren als FIDO2-beveiligingssleutel. De zoekgigant heeft ook een template voor een 3d-geprinte case gepubliceerd.

Google hoopt dat na de publicatie onderzoekers en enthousiastelingen helpen bij het maken van innovatieve functies voor usb-sleutels. Google heeft de code van OpenSK op GitHub gezet. De case die gebruikers kunnen 3d-printen staat op Thingiverse.

OpenSK werkt alleen op de Nordic nRF52840-dongle, die online voor onder tien euro te krijgen is. Google heeft OpenSK grotendeels geschreven in programmeertaal Rust en het werkt als applicatie binnen TockOS. De dongle werkt met de software met FIDO U2FS en FIDO2.

De bedoeling is dat gebruikers en fabrikanten met de software de dongles op een goedkopere manier dan nu gebruikelijk is zelf kunnen maken, waardoor meer mensen uiteindelijk dergelijke usb-beveiligingssleutels gaan gebruiken. Dergelijke usb-beveiligingssleutels zijn in gebruik voor tweetrapsauthenticatie bij het inloggen bij websites, diensten en apps. FIDO staat voor Fast IDentity Online en is in 2012 opgericht om tot een open en interoperabele standaard te komen die alternatieven voor wachtwoorden voor online-authenticatie mogelijk moeten maken.