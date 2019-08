YubiKey 5Ci-sleutel bevat zowel usb-c- als Lightning-connector

Yubico heeft de YubiKey 5Ci aangekondigd, een hardwarematige beveiligingssleutel met onder andere fido2-ondersteuning. De stick van 70 dollar bevat zowel een usb-c-connector als een Apple Lightning-aansluiting.

Dankzij de Lightning-connector werkt de sleutel in combinatie met iPhones en iPads. De YubiKey 5Ci kan zo gebruikt worden voor de beveiliging van de iOS-apps 1Password, Bitwarden, Dashlane, Idaptive, LastPass en OktaiOS. In combinatie met de Brave-browser op iOS werkt hij met de webdiensten Bitbucket.org, GitHub.com, Login.gov, Twitter.com en 1Password.com. Meer iOS-toepassingen volgen, waarbij het bedrijf met ontwikkelaars samenwerkt in het Yubico Developer Program.

Hoewel een usb-c-aansluting aanwezig is, waarschuwt Yubico dat niet alle functionaliteit werkt op een iPad Pro met die aansluiting. Bij andere producten met usb-c werkt de sleutel bij 'honderden toepassingen'. De 5Ci werkt op iOS, Android, macOS en Windows, en ondersteunt fido2/WebAuth, fido u2f, one-time password, smartcardfunctionaliteit op basis van Personal Identity Verification en openPGP. De prijs van de nieuwe sleutel is 70 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op iets meer dan 76 euro.