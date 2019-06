Yubico roept YubiKey FIPS-producten terug wegens zwakte bij genereren sleutels

Yubico heeft enkele van zijn hardwarematige YubiKey-producten in de FIPS-serie teruggeroepen. Telkens na het starten van de YubiKey FIPS-apparaten is er verminderde willekeurigheid, waardoor de eerste cryptografische bewerkingen een zwakkere beveiliging opleveren.

De zwakte in de willekeurigheid maakt dat bij het genereren van rsa-sleutels 80 van een minimum van 2048 bits te voorspellen zijn. Yubico verwacht dat aanvallers hierdoor niet direct private sleutels in handen kunnen krijgen of versleuteld materiaal kunnen ontcijferen. Bij ecdsa-handtekeningen is de voorspelbaarheid van 80 van 256 bits echter voldoende om toegang te krijgen tot handtekeningen en zo private sleutels te verkrijgen. Bij ecc-encryptie gaat het om 16 bits die te voorspellen zijn.

Het probleem treft de YubiKey FIPS, Nano FIPS, C FIPS en C Nano FIPS-producten met firmwareversies 4.4.2 of 4.4.4, waarbij Yubico benadrukt dat er geen 4.4.3-firmware is. De verminderde beveiliging kan invloed hebben bij gebruik in combinatie met smartcard, FIDO U2F, oath-one-timepasswords en OpenPGP. De verminderde willekeurigheid is alleen na het starten van de producten aanwezig. Nadat de te voorspellen inhoud uit de buffer is opgebruikt, zorgt de random number generator wel voor de vereiste willekeurigheid.

Yubico heeft het probleem met nieuwe firmware verholpen, maar producten moeten hiervoor opnieuw de certificatieprocedure doorlopen. Het bedrijf heeft die certificering inmiddels en schat dat de meeste in gebruik zijnde YubiKey FIPS-apparaten al vervangen zijn. FIPS staat voor Federal Information Processing Standards en beveiligingsproducten die aan deze door de Amerikaanse overheid opgestelde standaarden voldoen, moeten geschikt zijn voor overheidsgebruik.