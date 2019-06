Twitter verwijdert bijna 4800 accounts die banden hadden met de Iraanse overheid

Twitter heeft 4779 profielen verwijderd die gelinkt waren aan of direct aangestuurd werden door de Iraanse overheid. Volgens de microblogsite ging het onder meer om accounts die zich inlieten met discussies over Israël of nepnieuws publiceerden dat gunstig uitpakte voor de Iraanse staat.

Twitter classificeerde de geschorste profielen in drie groepen. De eerste set omvat 1666 accounts uit Iran waarmee in totaal zo’n twee miljoen berichten zijn verstuurd. "Het ging daarbij om nieuwsberichten die vaak gunstig uitpakten voor de diplomatieke en geostrategische visie van de Iraanse staat. Dergelijke manipulatie is een schending van onze richtlijnen", verklaart Yoel Roth, hoofd integriteit bij Twitter, in een blogpost.

Bij de tweede groep ging het om 248 accounts uit Iran die zich direct mengden in discussies gerelateerd aan Israël. De derde en laatste groep bestond uit 2865 Iraanse profielen van niet-bestaande personen die berichten verstuurden over politieke en sociale wereldwijde kwesties en Iran aangelegenheden.

Naast de duizenden Iraanse accounts verwijderde Twitter ook nog 130 Spaanse profielen. Die waren volgens Yoel Roth direct gelieerd aan de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, en dan in het bijzonder aan de politieke partij Esquerra Republicana de Catalunya. Ze hadden vooral tot doel om informatie te verspreiden over het Catalaanse referendum. "Het netwerk omvatte nep-accounts die aangemaakt leken om de conversatie op niet-organische wijze te beïnvloeden", aldus Roth.

Het is niet voor het eerst dat Twitter accounts verwijdert die door middel van tweets indruisen tegen de gedragsregels van de site. In februari maakte het bedrijf bekend dat het sinds september 2018 ruim 2600 profielen heeft geschorst die gelinkt waren aan Iran, evenals 418 accounts die banden hadden met de Russische Internet Research Agency.