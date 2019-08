MIT ontwikkelt protocol voor efficiënt verdelen bandbreedte bij videostreamen

Onderzoekers van MIT's Csail-afdeling hebben een protocol voor videostreaming ontwikkeld dat intelligent voorrang geeft aan specifieke streams bij een dreigend tekort aan bandbreedte. Het protocol berekent op basis van diverse factoren hoe 'belangrijk' een stream is.

Het protocol kijkt bijvoorbeeld naar het genre; een sportwedstrijd met snel bewegende beelden wordt sneller een slechtere ervaring bij minder bandbreedte dan bijvoorbeeld een tekenfilm. Op basis daarvan zou een sportwedstrijd dus voorrang krijgen in een situatie waarin er op enig punt een tekort aan bandbreedte is, schrijft onder andere Engadget. Verder wordt volgens VentureBeat gekeken naar schermformaat, schermresolutie, apparaattype en de grootte van de buffer.

Bij de experimenten van MIT werd wel een automatische instelling van videokwaliteit gebruikt, aangezien het afknijpen van bandbreedte bij een vaststaande resolutie altijd bufferen betekent; pas wanneer de kwaliteit automatisch wordt aangepast aan de bandbreedte, kan dit concept zijn werk doen.

Volgens de onderzoekers kan het protocol, dat ze Minerva noemen, op verschillende punten in de videostream worden ingezet. Bij een streamingaanbieder zelf kan Minerva bijvoorbeeld de upstreambandbreedte in de gaten houden, maar in een huishouden, in een modem of router, kan het van dienst zijn aan de downstreamzijde.

Volgens de onderzoekers waren de resultaten van hun tests positief. Er moest ongeveer de helft minder gewacht worden op rebuffering en de vooruitgang in videokwaliteit zou door het slim toewijzen van bandbreedte ongeveer gelijkstaan aan de sprong van 720p naar 1080p. Het onderzoeksrapport zelf is nog niet openbaar; dat wordt ergens deze maand gepresenteerd aan de Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on Data Communications in Los Angeles.