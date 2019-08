Steam patcht in bèta-update zeroday die privilege escalation mogelijk maakte

Valve heeft een kwetsbaarheid in Steam verholpen die door HackerOne meermaals werd bestempeld als 'out of scope'. De onderzoeker die de kwetsbaarheid ontdekte, had hem daarom afgelopen woensdag als zeroday online gezet.

De kwetsbaarheid zit volgens de onderzoeker Vasily Kravets in de Steam Client Service. Met slechts user-rechten kan een programma registry keys aanmaken in de map van deze service, waarna ze door de service de hoogste rechten toegewezen krijgen voor iedere gebruiker. Met symlinks kunnen vervolgens de toestemmingen van registry keys buiten deze map aangepast worden, inclusief die van services die door iedere gebruiker gestart kunnen worden. Hiermee kan dus een kwaadaardig programma met volledige rechten gestart worden, ongeacht of de gebruiker onder wiens account het programma start daadwerkelijk die rechten heeft of niet.

HackerOne, het platform dat Valve gebruikt om meldingen over kwetsbaarheden te verwerken, wees Kravets' rapport aanvankelijk af, maar kwam daar toen op terug en deed er uiteindelijk niets mee. Toen Kravets stelde dat hij overtuigd was van de ernst van de zaak en hij desnoods zelf zou publiceren, verbood HackerOne dat, ondanks dat ze de ernst niet inzagen, aldus Kravets.

Valve heeft zelf niet inhoudelijk gereageerd op de zaak, maar kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag wel met een bèta-update voor de Steam-client waarin de kwetsbaarheid verholpen is.