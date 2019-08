Valve dicht opnieuw zerodaylek in Steam en past regels voor bug bounty aan

Valve heeft voor de tweede keer een zerodaykwetsbaarheid in de Steam-client gedicht. Het bedrijf past de regels voor zijn bugbountyprogramma aan nadat de melder van het lek een ban bij het HackerOne-programma kreeg.

De kwetsbaarheid is verholpen in een bèta van de Steam-client voor Windows die Valve donderdag vrijgaf. Deze bevat volgens Valve fixes voor de local privilege escalation- of lpe-kwetsbaarheden die eerder deze week publiekelijk bekend werden. Vorige week moest het gamebedrijf ook al een patch voor de Steam-client doorvoeren vanwege zo'n kwetsbaarheid. Beide lekken waren gevonden door de Russische hacker en onderzoeker Vasily Kravets.

Die bracht de details over de kwetsbaarheden naar buiten nadat zijn melding bij het HackerOne-programma dat Valve heeft voor het melden van kwetsbaarheden werd afgewezen. Hij kreeg daar zelfs een ban. HackerOne coördineert het op een verantwoorde wijze vinden en aandragen van lekken door hackers voor bedrijven. Het bedrijf liet Kravets weten dat zijn eerste melding van een lpe buiten de reikwijdte van Valves programma viel omdat een succesvolle aanval fysieke toegang tot het systeem van een slachtoffer vereist of vereist dat de aanvaller bestanden op willekeurige plekken op het bestandssysteem kan plaatsen.

Volgens Kravets is het verkeerd dat Valve meldingen van escalation of privileges-kwetsbaarheden buitensluit, juist omdat de Steam-client een launcher voor het draaien van software van derde partijen is, met risico's van dien.

Valve meldt nu aan ZDNet dat het afwijzen van de lpe-meldingen te maken hebben met een misverstand: "De regels voor ons HackerOne-programma waren bedoeld om alleen meldingen buiten te sluiten waarbij Steam instructies krijgt om al geïnstalleerde malware als lokale gebruiker te openen op machines van een gebruiker." Valve heeft de scope van het programma inmiddels aangepast om nadrukkelijk duidelijk te maken dat privilege escalation-aanvallen met malware via Steam zonder beheerdersrechten binnen de reikwijdte vallen. Ook meldt het bedrijf dat de ban van Kravets een fout was.