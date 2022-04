Voor het eerst verdient hacker twee miljoen dollar aan bugbounty's op HackerOne

Voor het eerst heeft een ethisch hacker twee miljoen dollar verdiend op het bugbountyplatform HackerOne. De Roemeense Cosmin Iordache of inhibitor181 wist in de afgelopen drie maanden 300.000 dollar te verdienen en behaalde daarmee de mijlpaal.

HackerOne feliciteert de bugbountyjager op Twitter. Iordache heeft in totaal 468 kwetsbaarheden bij bedrijven gevonden en die via HackerOne doorgegeven. Het gaat om bugs bij grote bedrijven zoals PayPal, Facebook en GitHub. De beloningen die hij verdiende kwamen alleen via HackerOne, en niet van bounty's buiten dat platform, maar het is niet bekend hoe vaak de hacker zelfstandig kwetsbaarheden doorgeeft. Iordache verdiende twee miljoen dollar, omgerekend zo'n 1,64 miljoen euro.

De ethisch hacker, die op HackerOne bekend staat als inhibitor181, stond al hoog in de ranglijst van hackers met de meeste bounty's op hun naam. Vorig jaar werd hij bovendien de zevende hacker op het platform die meer dan een miljoen dollar wist te verdienen. Iordache verdiende in de afgelopen negentig dagen alleen al 300.000 dollar aan bugbounty's, omgerekend zo'n 246.000 euro.