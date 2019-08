Bang & Olufsen staat open voor overnamegesprekken na slechte omzetcijfers

Als zich een overnamekandidaat aandient wijst Bang & Olufsen die volgens de voorzitter van het Deens bedrijf niet af. Volgens een woordvoerder zet B&O zichzelf ondanks financiële tegenwind niet actief in de etalage.

De alarmbellen rinkelen bij Bang & Olufsen nadat het bedrijf al drie keer zijn omzetverwachtingen naar beneden moest bijstellen, meldt voorzitter van het bedrijf Ole Andersen aan Reuters. Bij een overnamevoorstel zou zijn bedrijf 'luisteren', zegt hij, waarbij hij benadrukt dat hier een gesprek met de aandeelhouders aan vooraf moet gaan.

In 2016 wees B&O een overname door de in Hong Kong gevestigde Sparkle Roll Group van de hand. Die partij heeft iets minder dan vijftien procent van aandelen in handen en is daarmee de grootste aandeelhouder.

Bang & Olufsen heeft vooral last van dalende tv-verkopen. Het bedrijf heeft met hevige concurrentie op de markt voor televisies te maken. De prijzen voor oledtelevisies dalen waardoor B&O het moeilijker krijgt zijn high-end modellen, zoals de BeoVision Eclipse TV-oled, aan de man te brengen. Ook lukt het Deense bedrijf het niet om met nieuwe producten te profiteren van de populariteit van headsets en slimme speakers.

B&O's omzet over zijn laatste fiscale kwartaal daalde met 26 procent en de jaaromzet daalde met 14 procent, zo bleek bij de bekendmaking van de jaarcijfers in juli. Het bedrijf verwachtte aanvankelijk een omzetstijging van 10 procent. Voor zijn huidige fiscale jaar verwacht het bedrijf een kleine omzetstijging.