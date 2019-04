Bang & Olufsen onthult 77"-oledtelevisie van LG met 'uitvouwende' speakers

Bang & Olufsen heeft op de Milan Design Week de Beovision Harmony onthuld. Dit is een 77"-oledtelevisie die in samenwerking met LG tot stand is gekomen. Het apparaat is gebaseerd op de C9 van LG en heeft twee speakers die zich als het ware uitvouwen als de tv aan gaat.

Bang & Olufsen beschrijft de werking van het uitvouwende speakersysteem als 'een vlinder die zijn vleugels opent'. Als de televisie uitstaat, worden de van hout en aluminium gemaakte speakers verticaal tegen elkaar geklapt en zitten ze grotendeels voor het scherm. Zodra de televisie wordt ingeschakeld vouwen de speakers zich horizontaal uit naar de onderkant van de televisie; het scherm komt daarbij ook iets omhoog.

De Beovision Harmony is in feite een LG C9-oledtelevisie met een beeldformaat van 77" en een door Bang & Olufsen ontwerpen en geïntegreerd geluidssysteem. De televisie is compatibel met het multiroomsysteem van Bang & Olufsen en er is een 7.1 geluidsdecoder ingebouwd, zodat er tot acht Beo-lab-speakers van de fabrikant kunnen worden aangesloten.

De televisie is een C9 en heeft dan ook de specificaties van dit 4k-model van LG, zoals ondersteuning voor Dolby Vision, webOS 4.5 en Apple AirPlay 2. Daarnaast zijn Tune-In en Deezer standaard geïnstalleerd. De Beovision Harmony zal naar verwachting vanaf oktober verkrijgbaar zijn voor een prijs van ongeveer 18.500 euro.