Samsung stopt met Galaxy J-serie van smartphones

Samsung stopt met de Galaxy J-serie van instapsmartphones en laat de lijn opgaan in de Galaxy A-serie. De fabrikant noemt geen reden voor het schrappen van de J-naamgeving, maar waarschijnlijk probeert het bedrijf zijn aanbod te vereenvoudigen.

Samsung bevestigt te stoppen met de Galaxy J in een video die de Maleisische divisie van het bedrijf online publiceert, zo constateerde XDA Developers. "Galaxy J, waar jullie van hielden, is nu de nieuwe Galaxy A", meldt het bedrijf, dat verwijst naar zijn nieuwe Galaxy A30- en A50-smartphones.

Tot nu toe was de Galaxy J Samsungs lijn voor instapsmartphones en de Galaxy A de serie voor midrangemodellen. De goedkoopste recente smartphone die Samsung, stilletjes, in die laatste lijn uit bracht is de Galaxy A40 met 64GB opslag, twee camera's aan de achterkant en een 5,9"-oledscherm met een resolutie van 2220x1080 pixels. De adviesprijs bedraagt 250 euro. Internationaal verscheen ook de goedkopere A30, maar die is nog niet voor de Benelux-markt aangekondigd.

In de Galaxy J-serie is de J6+ het recentste model. Dit is een smartphone met 32GB opslag, een enkele camera en een 6"-lcd met een resolutie van 1480x720 pixels. De adviesprijs was bij de verschijning in september vorig jaar 239 euro.