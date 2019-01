Gerucht: Samsung voorziet Galaxy A50-telefoon van vingerafdrukscanner in scherm

Samsung zou de release voorbereiden van de Galaxy A50, een midrange-smartphone met een vingerafdrukscanner achter het scherm. Tot nu toe heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant geen enkele smartphone met een scanner achter het display.

Daarbij zou het gaan om een ultrasone scanner, in tegenstelling tot de optische scanners achter het scherm van fabrikanten als Huawei en OnePlus, meldt 91Mobiles. Een optische scanner werkt met een camera achter het scherm die een afbeelding maakt van de vingerafdruk, terwijl een ultrasone scanner de vingerafdruk probeert af te lezen door ultrasoon geluid.

De site heeft foto's van de behuizing van de telefoon zonder componenten erin. Die foto's laten onder meer een inkeping in het scherm zien voor de frontcamera, een usb-c-poort en een 3,5mm-jack. De telefoon zou verder een 4000mAh-accu hebben.

De soc zou een Exynos 9610 zijn, een octacore met vier Cortex A73-kernen tot 2,3GHz en vier Cortex A53-kernen, bijgestaan door een Mali G72MP3-gpu. De 10nm-soc heeft een modem dat 4g ondersteunt tot 600Mbit/s down en 150Mbit/s up.

Er zouden drie camera's aan de achterkant zitten, maar wat voor camera's dat zijn is onbekend. 91Mobiles speculeert dat een van de drie een Time of Flight-sensor is om 3d-beelden te maken van de omgeving. Dergelijke sensors zitten ook in andere recente smartphones als de Honor View 20 en Oppo RX17 Pro.

De naamgeving zou anders zijn dan vorige jaren. Samsung werkt sinds een paar jaar in de Galaxy A-serie met oplopende enkele cijfers per jaar, zoals de Galaxy A5 (2016) en Galaxy A3 (2017). De meest recente modellen zijn de A7 en A9 van vorig jaar, met respectievelijk drie en vier camera's aan de achterkant.

Het zou niet gaan om de eerste Samsung-telefoon met inkeping in het scherm. Eerder deze week kondigde Samsung de Galaxy M20 en M30 aan, toestellen met een lcd met inkeping en een 5000mAh-accu.