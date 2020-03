Samsung presenteert goedkope smartphone met 6000mAh-accu

Samsung heeft de Galaxy M21 gepresenteerd, een goedkoper model met een 6000mAh-accu. Dat is de accu met de hoogste capaciteit die de fabrikant tot nu toe in een smartphone stopte. De telefoon volgt de M20 van vorig jaar op. Die kwam ook in de Benelux uit.

De Galaxy M21 heeft een oledscherm van ongeveer 100 vierkante centimeter, met afmetingen van 14,7x6,9cm en een diagonaal van 6,4", bij een beeldverhouding van 19,3:9. Het oledscherm heeft een inkeping bovenin voor de 20-megapixelfrontcamera.

De primaire camera achterop heeft een resolutie van 48 megapixels, terwijl er ook een 8-megapixelcamera is met ultragroothoeklens en een dieptesensor. De telefoon draait op een op 10nm gemaakte Exynos 9611-soc met vier Cortex A73-kernen tot 2,3GHz en vier A53 kernen op 1,7GHz, met daarbij een Mali G72MP3-gpu. Samsung doet daar 4GB of 6GB aan lpddr4x-werkgeheugen bij. De opslag is 64GB of 128GB.

De 6000mAh-accu is op te laden via de usb-c-poort aan de onderkant met een vermogen van maximaal 15W; die lader zit in de doos. De telefoon is 8,9mm dik en weegt 188 gram. Er zit een vingerafdrukscanner op de achterkant. Het toestel kost in de variant met 4GB-geheugen en 64GB opslag 13.000 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 175 euro, meldt GSMArena. Amazon India vermeldt nog geen prijzen. De M20 is in de Benelux te koop voor 199 euro.