Samsung brengt budgetsmartphone met grote accu uit in Nederland

Samsung brengt de Galaxy M20 uit in Nederland. De budgetsmartphone beschikt over een 5000mAh-accu, de accu met de hoogste capaciteit die Samsung tot nu toe in een smartphone stopte. De M20 kwam begin dit jaar uit in India.

Samsung bevestigt de komst naar Nederland tegenover Tweakers nadat AndroidPlanet de telefoon op de site van een webwinkel aantrof. De M20 heeft een 5000mAh-accu, groter dan de 4500mAh-capaciteit van de Galaxy S10 5G en de 4100mAh-accu van de Galaxy S10+. Laden van de accu gaat met 15W.

Het toestel heeft een 97,4cm² grote lcd van 14,5x6,7cm en een beeldverhouding van 19,5:9. De lcd met een diagonaal van 6,3" heeft een resolutie van 2340x1080 pixels. De telefoon draait op een Samsung Exynos 7904-soc, een op 14nm gemaakte octacore met vier Cortex A73-kernen en vier A53-kernen, bijgestaan door een Mali G71MP2-gpu. Samsung doet daar 4GB aan geheugen en 64GB aan opslag bij.

De Android-smartphone meet 156,4x75,2mm en is 8,8mm dik. De Galaxy M20 heeft aan de achterkant een reguliere camera met 13-megapixelsensor en een f/1.9-lens, bijgestaan door een 5-megapixelcamera met ultragroothoeklens. Het toestel komt deze week uit in Nederland uit voor 209 euro, zegt Samsung.