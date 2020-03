Renders tonen Samsung Galaxy M11

Er zijn renders verschenen van wat de Galaxy M11 van Samsung moet worden. Het gaat om een budgettoestel dat gezien de naamgeving de opvolger moet worden van de Galaxy M10, al heeft Samsung de smartphone nog niet officieel aangekondigd.

De beelden van de Galaxy M11 verschenen op de website Ytechb, die aangeeft deze van niet nader genoemde bronnen te hebben gekregen. Op de afbeeldingen is te zien dat de Galaxy M11 een 8-megapixel-frontcamera krijgt via een gaatje in het scherm. Daarnaast zijn er nog eens drie camera's op de achterkant geplaatst met 13, 5 en 2 megapixels. Er zijn varianten met een behuizing in het zwart, blauw en paars. Volgens Ytechb krijgt de nog onaangekondigde Samsung-smartphone een 6,4"-scherm van het lcd-type met een resolutie van 1560x720 pixels. De vingerafdrukscanner is op de achterkant van de behuizing geplaatst.

Waarschijnlijk kiest Samsung voor de Snapdragon 450-processor en is er 3GB of 4GB ram aanwezig, afhankelijk van het type. Er is de keuze tussen 32GB en 64GB opslag, al kan dat worden uitgebreid via micro-sdkaartjes. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan met 15W worden opgeladen. Verder is er een usb-c-poort en een koptelefoonaansluiting.

Het lijkt erop dat de Galaxy M11 bedoeld is als opvolger van de Galaxy M10 die vorig jaar werd uitgebracht. Samsung bracht overigens eerder deze maand al de Galaxy M21 uit, eveneens een budgettoestel.