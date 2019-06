LG presenteert midrange-smartphones met grote accu voor Indiase markt

LG heeft drie midrange-smartphones gepresenteerd met een 4000mAh-accu. De toestellen zijn bedoeld voor de Indiase markt, waar de concurrentie dankzij Samsungs Galaxy M-serie en Xiaomi's Redmi-telefoons groot is.

Het gaat in totaal om drie telefoons, de W10, W30 en W30 Pro. Die eerste twee draaien op een MediaTek Helio P22, een soc met acht Cortex A53-kernen op maximaal 2GHz en een IMG PowerVR GE8320-gpu op 650MHz. De W10 en W30 hebben 3GB aan lpddr3-geheugen en 32GB aan emmc-opslag; de W30 Pro heeft 4GB en 64GB. De Pro heeft bovendien een Qualcomm Snapdragon 632 in plaats van de MediaTek-soc.

Die MediaTek-soc kan schermen aan met een resolutie van maximaal 720p en die hebben de drie telefoons ook. Het gaat in alle gevallen om een lcd met een oppervlak van rond de 96cm². De lcd's hebben een resolutie van 1512x720 pixels voor de W10 en 1520x720 pixels bij de W30 en W30 Pro.

Alle drie de telefoons hebben een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een micro-usbpoort aan de onderkant. Ook beschikken ze over een 3,5mm-jack voor headsets. De camera's verschillen. De W10 heeft een enkele camera met een camera erbij als dieptesensor. Bij de W30 en W30 Pro gaat het om meerdere camera's: eentje met reguliere groothoeklens, eentje met ultragroothoeklens en een dieptesensor.

De W10 en W30 komen uit in India voor 8999 en 9999 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 115 en 127 euro. De prijs van de W30 Pro is nog niet bekend.

LG W-serie W10 W30 W30 Pro Afmetingen en gewicht 156x76,2x8,5mm, 164g 162,7x78,8,x8,5mm, 172g 157,7x75,9x8,3mm, 173g Scherm 14,2x6,8cm, 96cm2

1512x720px

18,9:9, 6,19"-lcd 14,4x6,8cm, 97,8cm2

1520x720px

19:9, 6,26"-lcd 14,3x6,8cm, 96,3cm2,

1520x720px

19:9, 6,21"-lcd Soc MediaTek Helio P22 MediaTek Helio P22 Qualcomm Snapdragon 632 Geheugen en opslag 3/32GB 3/32GB 4/64GB Camera Primair: 13MP

Secundair: diepte

Front: 8MP Primair: 12MP

Secundair: ultragroothoek 100 graden, 13MP

Derde camera: diepte

Front: 16MP Primair: 13MP

Secundair: ultragroothoek 100 graden, 8MP

Derde camera: diepte

Front: 16MP Poorten Micro-usb, 3,5mm Micro-usb, 3,5mm Micro-usb, 3,5mm Authenticatie Vingerafdrukscanner achterkant Vingerafdrukscanner achterkant Vingerafdrukscanner achterkant Accu 4000mAh 4000mAh 4000mAh Prijs en release Juni 2019, 8999 roepies Juni 2019, 9999 roepies Onbekend