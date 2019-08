LG brengt in oktober smartphones met groothoekcamera uit vanaf 159 euro

LG komt in oktober met de K50S, een smartphone met een 19,5:9-scherm met druppelvormige inkeping en drie camera's aan de achterkant. Het Android 9-toestel krijgt 3GB ram en een 4000mAh-accu. Ook komt er een kleinere en goedkopere K40S.

De LG K50S en K40S zijn verbeterde versie van de K50 en K40 die eerder dit jaar uitkwamen. Volgens LG is de accuduur beter en zijn de camera's en de schermen verbeterd. Beide toestellen krijgen een naast de primaire 13-megapixelcamera een 5-megapixelcamera met een groothoeklens. De K50S heeft ook een derde 2-megapixelcamera, maar die wordt alleen gebruikt als dieptesensor om foto's met een scherptediepte-effect te maken.

Zowel de K50S als de K40S hebben een lcd met een 19,5:9-verhouding. De K50S heeft een 103cm2-scherm van 15x7cm met een diagonaal van 6,5" en het scherm van de K40S is 91 cm2 groot en heeft een diagonaal van 6,1". Beide smartphones hebben een hd+-resolutie, wat met deze schermverhouding uitkomt op 1560x720 pixels.

Beide smartphones krijgen een octacore-soc die op 2GHz werkt. LG noemt niet om welke soc het gaat, maar de voorgangers hadden MediaTek-socs aan boord. De K50S heeft 3GB ram en 32GB flashopslag, de K40S heeft dezelfde opslagruimte maar 2GB ram. Het geheugen van beide smartphones is uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

LG stopt een 4000mAh-accu in de K50S, 500mAh meer dan in zijn voorganger. De K40S krijgt een 3500mAh-accu. De smartphones draaien Android 9 met daaroverheen de schil van LG. Vanaf oktober zijn de nieuwe K-toestellen te koop in Nederland en België in zwart en blauw. De K50S kost 199 euro en de K40S kost 159 euro.