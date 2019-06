LG introduceert midrange-smartphone met triple-camera in de Benelux

LG heeft aangekondigd dat zijn nieuwe midrange-smartphone Q60 begin juni te koop zal zijn in Nederland en België. Het toestel beschikt aan de achterkant over drie camera’s en krijgt een adviesprijs van 279 euro.

De Q60 is het meest luxe model van drie nieuwe midrange-smartphones die LG eind februari op het Mobile World Congress in Barcelona onthulde. Het toestel heeft een lcd met een diagonaal van 6,26", beeldverhouding van 19:9 en een inkeping voor de selfiecamera van 13 megapixel. De schermresolutie bedraagt 1520x720 pixels en de pixeldichtheid is 269 ppi.

Aan de achterzijde heeft de Q60 een triple-camerasysteem. Het bestaat uit een primaire camera van 16 megapixel met fasedetectie-autofocus, een 120°-breedhoekcamera van 5 megapixel en een dieptesensor van 2 megapixel.

De LG Q60 biedt verder DTS:X 3d-surroundgeluid. In combinatie met een hoofdtelefoon simuleert deze technologie volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant een 7.1-surroundsysteem.

Andere specificaties van de Q60 zijn de octacore van 2GHz, 3500mAh-accu, 3GB ram en 64GB opslag, draadloos laden, een vingerafdruksensor en een aparte knop voor de Google Assistent. Het toestel is uitsluitend verkrijgbaar in het blauw en heeft een adviesprijs van 279 euro. De smartphone wordt sinds maandag uitgeleverd aan de resellers en ligt volgens LG zeer binnenkort in de winkel.