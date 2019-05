Algoritme Albert Heijn berekent dynamisch korting op basis van houdbaarheid

Een algoritme achter de elektronische schapkaartjes van Albert Heijn berekent op basis van meerdere factoren dynamisch een kortingspercentage voor bedervende artikelen zoals vis. Het algoritme kijkt ook naar de weersomstandigheden bij het berekenen van korting.

Volgens Albert Heijn kijkt het algoritme uiteraard naar houdbaarheid, maar ook naar locatie, bonusaanbiedingen, weersomstandigheden, historisch verkoopverloop en voorraad in de winkel. De e-paper-etiketten tonen zowel de oorspronkelijke prijs van het product als de op dat moment geldende prijs met korting en op welke houdbaarheidsdatum die van toepassing is. Albert Heijn en andere supermarkten prijzen dergelijke producten al langer af, maar dan met dagelijkse handmatige controles en kortingsstickers.

Doordat dit soort producten fifo gevuld moeten worden, zullen eventuele producten met korting altijd vooraan liggen. Er wordt ook geregistreerd hoeveel exemplaren van iedere houdbaarheidsdatum aanwezig zijn, zodat voorkomen kan worden dat er kortingen aangeboden worden op producten die niet aanwezig zijn.

Het gaat om een test bij een Albert Heijn-filiaal in Zandvoort. Daar worden de komende tijd producten in de categorieën gevogelte en vis onder dit systeem dynamisch afgeprijsd. De supermarktketen werkt voor het project samen met de Israëlische start-up Wasteless. Die beweert bij een pilot in een Spaanse supermarkt een afvalvermindering van 33 procent en omzetstijging van 6,3 procent behaald te hebben. Tegenover de NOS stelt een woordvoerder van Wasteless dat in Italië zelfs een omzetstijging van 25 procent en verspillingsafname van 89 procent zijn behaald.

Het is ook de bedoeling is dat vanaf deze zomer supermarktketen Marqt het systeem gaat inzetten, vertelt de woordvoerder. Marqt heeft zeven winkels in Nederland, voornamelijk in de Randstad.