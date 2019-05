T-Mobile moet alleen stoppen met radioreclame over prijsverhoging KPN en Ziggo

T-Mobile moet van de rechter stoppen met de reclame-uitingen waarin het onderstreept dat KPN en Ziggo hun prijzen verhogen terwijl T-Mobile dat niet doet. Het telecombedrijf mag de banners op internet en de reclame op sociale media wel blijven aanbieden.

De argumentatie van VodafoneZiggo was dat T-Mobile claimt dat het geen prijsverhogingen doorvoert, terwijl het wel een relatief kleine inflatiecorrectie doorvoert. Dat zou misleidend zijn. De rechter geeft VodafoneZiggo daarin gelijk, maar dus alleen op het gebied van de radioreclame. Die zou in te algemene termen over de prijsverhogingen spreken, wat inderdaad kan misleiden, aldus de rechter. Er waren in totaal acht vorderingen gemoeid bij de zaak, waarvan de overige zeven afgewezen zijn door de rechter.

De reclamecampagne, in het kader van de zogenaamde beter-stap-je-over-weken, verscheen niet op televisie. Zowel VodafoneZiggo als T-Mobile tonen zich verheugd met de uitspraak.

VodafoneZiggo en KPN hebben dit voorjaar prijsverhogingen aangekondigd; bij KPN gaat het om 1 euro, bij VodafoneZiggo veelal om 2,50 euro per maand. T‑Mobile verhoogde de prijzen op 1 januari 2019 door inflatiecorrectie met tussen 45 cent en 1,17 euro per maand. Dat bevestigt de provider op de eigen site.

Prijzenvergelijker Pricewise kwam eerder deze maand met een round-up van tarieven van Nederlandse internet- en tv-aanbieders. De site noemde de prijsstijgingen 'opnieuw aanzienlijk'. T-Mobile houdt zijn prijzen afgezien van de inflatiecorrectie gelijk, in het kader van zijn beloftes in de aanloop naar de fusie met Tele2.

Update, 15:56: T-Mobile heeft toegelicht waarom het blij is met de uitspraak. "We hoeven niet te rectificeren en alle andere kanalen waarop wij de campagne hebben lopen hoeven wij niet te staken. Kortom, betreft dus slechts twee kleine uitingen op de radio in het geheel", aldus woordvoerder Joost Vente tegen Tweakers.