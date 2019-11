T-Mobile komt begin volgend jaar met cloudopnames voor tv-dienst Thuis

Provider T-Mobile laat klanten vanaf begin volgend jaar opnames maken in de cloud. Dat heeft een medewerker bekendgemaakt nadat een klant in de code van de website van de provider een verwijzing vond naar de functie.

De functie lijkt 5 euro per maand extra te gaan kosten, zo blijkt uit de post van gebruiker TMTV. Een medewerker van T-Mobile bevestigt in reactie wel dat de dienst eraan komt, maar niet de prijs. "Als alles volgens planning gaat, zullen we deze dienst begin volgend jaar gaan introduceren. Meer details zullen we tegen die tijd met jullie delen", aldus Hans-Juriën de Boer van T-Mobile.

Er gingen al eerder geruchten dat de provider werkt aan de functie, die bij concurrenten in sommige gevallen al jaren beschikbaar is. Met cloudopname kunnen klanten tv-programma's opnemen, die de provider vervolgens op een server bewaart. Vaak zijn die opnames beperkte tijd beschikbaar, maar daarover zegt de provider vooralsnog niets. T-Mobile biedt tv aan als onderdeel van zijn Thuis-dienst.