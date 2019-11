Orange heeft datalimiet bij Cheetah-abonnement bijna verdubbeld

De Belgische provider Orange heeft de datalimiet van zijn Cheetah-abonnement verhoogd van 8GB naar 15GB. Dat blijkt uit de site van de provider. Daarmee is het verschil met zijn duurdere Arend-abonnement kleiner geworden.

De goedkopere abonnementen Kolibrie, Koala en Dolfijn blijven op hun bestaande limieten en alleen Cheetah krijgt een upgrade naar een hogere datalimiet, blijkt op de site. Orange noemt nergens dat bestaande klanten een upgrade gaan krijgen, dus vermoedelijk moeten zij wachten op een vernieuwing van het contract totdat zij de ruimere databundel krijgen.

Het abonnement boven het 30 euro kostende Cheetah is Arend van 40 euro per maand. Daar zit in naam onbeperkt mobiel internetten in, maar daarvan is 20GB op volle snelheid. Daarna gaat de snelheid terug naar 512Kbit/s. Bij Cheetah moeten klanten bijbetalen als zij meer data verbruiken.

Orange per 18 juni Kolibrie Dolfijn Koala Cheetah Arend Arend Premium Prijs per maand € 8 € 15 € 20 € 30 € 40 € 61 Belminuten 90 150 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Databundel 100MB 1,5GB 4GB 8GB 15GB Onbeperkt* Onbeperkt* Sms Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

* De eerste 20GB op volle snelheid, daarna op 512Kbit/s