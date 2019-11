Spotify-app voor Magic Leap-headset koppelt muziek met locaties

Spotify heeft een app uitgebracht voor de Magic Leap One-ar-headset, waarmee gebruikers liedjes, artiesten en playlists kunnen koppelen aan locaties. De app speelt laat die muziek vervolgens zien als gebruikers op die locatie komen.

De app maakt gebruik van de Background Music Service-api van de headset, zegt Magic Leap. Daardoor is het mogelijk de muziek te laten horen, ook als gebruikers wisselen naar andere apps die niet 'immersive' zijn. Het is de eerste app die gebruik maakt van de api, laat het bedrijf weten.

De app maakt gebruik van het Magic Leap-platform om locaties in het huis te onthouden en gebruikers kunnen daar muziek aan toevoegen. Daardoor is het mogelijk om muziek aan bepaalde plekken toe te wijzen en die snel te kunnen afspelen op die plek. Dat werkt alleen in de headset en dus niet op een telefoon, tablet of computer.

De Magic Leap One is een ar-headset die vorig jaar uitkwam. Het is onbekend hoeveel exemplaren het Amerikaanse bedrijf tot nu toe heeft verkocht. Eerder werkte Magic Leap samen met het eveneens Scandinavische Rovio voor een Angry Birds-game voor het platform.