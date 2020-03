Gerucht: ar-bedrijf Magic Leap overweegt zich te laten overnemen

Magic Leap, een bedrijf dat headsets maakt voor augmented reality, overweegt een verkoop. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg. Het bedrijf uit de Amerikaanse staat Florida kreeg in de afgelopen jaren enkele miljarden dollars aan investeringen.

Onder meer het medische bedrijf Johnson & Johnson zou interesse hebben, meldt Bloomberg. Magic Leap zou ook een gesprek hebben gevoerd met Oculus-moederbedrijf Facebook, maar dat zou geen interesse hebben in een overname. Magic Leap ontwikkelt headsets die beelden over het blikveld van gebruikers heen kunnen leggen. Onder meer Microsoft maakt de HoloLens-headsets die hetzelfde kunnen en meer bedrijven werken aan dergelijke apparaten.

Het bedrijf, dat grote investeringen kreeg van onder meer Google en Qualcomm, is zich in de afgelopen tijd gaan richten op medische en industriële toepassingen voor augmented reality, nu is gebleken dat de interesse van consumenten zich niet zo heeft ontwikkeld als het bedrijf dacht. De oprichter en ceo van MagicLeap, Rony Abovitz, laat wel op Twitter weten dat er teams bezig zijn met een prototype van de Magic Leap 2 en de r&d voor de Magic Leap 3.

De Magic Leap One-headset kwam in augustus 2018 uit. Het bijna 2300 dollar kostende apparaat is alleen in de VS verkrijgbaar en gericht op ontwikkelaars die toepassingen willen maken voor augmented reality. Het blikveld is met vijftig graden veel beperkter dan dat van veel vr-brillen. De Magic Leap One draait op LuminOS, een eigen besturingssysteem.