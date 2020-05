Gerucht: ar-bedrijf Magic Leap krijgt grote investering van medisch bedrijf

Maker van ar-brillen en ar-software Magic Leap zou een forse investering krijgen van een niet nader genoemd medisch bedrijf. Het Amerikaanse bedrijf heeft onlangs de helft van zijn personeel ontslagen en richt zich nu meer op zakelijke toepassingen.

De investering zou bijna rond zijn, schreef de directeur van het bedrijf aan zijn personeel volgens The Information. Er zou bovendien interesse zijn van meer medische bedrijven, aldus de memo waaruit de site citeert. Volgens Business Insider zou het medische bedrijf de technologie willen bedrijven voor operaties.

De deal kan nog steeds afketsen, aldus beide sites. Het lijkt erop dat Magic Leap het geld nodig heeft; het ontsloeg onlangs de helft van zijn personeel en kondigde aan dat het zich meer ging richten op zakelijke toepassingen en minder op een ar-bril voor consumenten.

Eerder ging al het gerucht dat Magic Leap probeerde zich over te laten nemen. e Magic Leap One-headset kwam in augustus 2018 uit. Het bijna 2300 dollar kostende apparaat is alleen in de VS verkrijgbaar en gericht op ontwikkelaars die toepassingen willen maken voor augmented reality. Het blikveld is met vijftig graden veel beperkter dan dat van veel vr-brillen. De Magic Leap One draait op LuminOS, een eigen besturingssysteem.