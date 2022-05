AR-headset Magic Leap 2 met dubbele field-of-view komt dit jaar uit

AR-bedrijf Magic Leap brengt zijn tweede headset voor het einde van het jaar uit. Dat zegt de ceo in een interview. De headset is half zo groot als zijn voorganger, maar heeft wel een dubbele field-of-view ten opzichte van de Magic Leap One.

De headset heet Magic Leap 2 en zal vanaf eind dit jaar verkrijgbaar zijn via een early adopter-programma, waarna de headset vanaf begin volgend jaar breder verkrijgbaar zal zijn, zegt ceo Peggy Johnson in een interview met Protocol.

De headset is 20 procent lichter dan zijn voorganger en is half zo groot. De eerste Magic Leap heeft een gewicht van rond 350 gram, waardoor het voor de hand ligt dat de headset rond 280 gram uitkomt. Dat moet het draagcomfort verbeteren. De field-of-view van de Magic Leap One is 40 graden, het dubbele zou dus neerkomen op 80 graden. Er zijn nog geen specs of afbeeldingen van de Magic Leap 2.

Het Amerikaanse bedrijf richt zich niet langer op consumenten, maar maakt de bril voor enterprise-toepassingen. Daarbij heeft het veel aandacht voor gezondheidszorg. Hoe dat tot uiting komt in het ontwerp en de software van de nieuwe headset, is onduidelijk.