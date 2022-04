Eerste foto gedeeld van Magic Leap 2 AR-headset met groter blikveld

Augmented-realitybril Magic Leap 2 krijgt een groter blikveld dan zijn voorganger, ziet er anders uit en is minder groot. Dat laat ceo Peggy Johnson weten in een blogpost die zij geschreven heeft op de site van Magic Leap. De bril moet in 2022 op de markt komen.

Magic Leap heeft een tipje van de sluier opgelicht over de aankomende Magic Leap 2 augmented-realitybril. Dat deed ceo Peggy Johnson in een op-ed op de website van Magic Leap, waarin ze terugblikt op haar eerste jaar als directeur van het bedrijf. Boven het artikel staat een nog niet eerder vertoonde foto van de bril. Deze heeft een ander uiterlijk dan de eerste generatie Magic Leap en lijkt meer op een reguliere bril. De verschillende camera's van de voorzijde van de bril, zijn verplaatst en de bril is minder lijvig, met minder dikke pootjes. Eerder zei Johnson al dat de bril twintig procent lichter is dan zijn voorganger. Hij zou ongeveer 280 gram wegen.

In het opinieartikel schrijft Johnson onder meer over het grotere blikveld van de Magic Leap 2 in vergelijking met de vorige generatie. In tegenstelling tot het 16:10-blikveld van de vorige generatie, heeft de Magic Leap 2 ongeveer een 3:4-blikveld, afgaande op de afbeelding bij het artikel. Ook belooft Magic Leap 2 betere dimbaarheid, zodat de bril geschikter is voor gebruik in felle omgevingen.

Het bedrijf heeft onlangs 500 miljoen dollar extra binnengehaald met een investeringsronde en is nu naar schatting 2 miljard dollar waard volgens Johnson. De headset moet begin 2022 op de markt komen. In een interview met Protocol van april dit jaar vertelde Johnson dit al en zei hij dat de bril eind 2021 voor early adopters verkrijgbaar moet zijn.

De AR-headset is niet gericht op consumenten, maar op zakelijke toepassingen, zoals in de gezondheidszorg. Daarover vertelt Johnson in de op-ed dat er samenwerkingen zijn met Ericsson voor gebruik in fabrieken, met Heru voor het ontwikkelen van een AR-toepassing voor oogheelkundigen, onder meer voor gebruik bij oogonderzoeken, en met Farmers Insurance om verzekeringsagenten te trainen. Ook werkt Magic Leap samen met Google Cloud, PTC, Nvidia en VMWare voor het ontwikkelen van software en tools voor de headset.