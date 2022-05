Telenet introduceert ONE-abonnementen voor 'onbeperkt' vast en mobiel internet

Telenet introduceert op 26 april twee ONE-abonnementen, waarmee abonnees onbeperkt vast en mobiel internet krijgen met fup's van 3TB en 40GB per simkaart. Bij het behalen van deze limieten worden de snelheden verlaagd. Het ONE-abo start bij 66 euro per maand.

In een ONE-abonnement zit sowieso één mobiel nummer waarmee onbeperkt gebeld en ge-sms't kan worden. De twee abonnementen verschillen in de download- en uploadsnelheden, daarnaast krijgt het duurdere ONEup-abo iets meer functies.

Met het goedkoopste ONE-abo van 66 euro per maand krijgen abonnees een vaste internetverbinding met een downloadsnelheid van 150Mbit/s en een uploadsnelheid van 15Mbit/s. Bij het mobiele internet is de snelheid beperkt op 30Mbit/s. Abonnees krijgen bij dit abonnement ook anti-phishingsoftware in de modem.

Het duurdere ONEup-abonnement kost 86 euro per maand. Bij dit abonnement belooft Telenet een downloadsnelheid tot 1Gbit/s en een upload van 40Mbit/s voor het vaste internet. Mobiel internet is iets sneller met 40Mbit/s. Dit abonnement laat gebruikers bovendien onder meer de schermtijd beheren en geeft gebruikers Safespot+, beveiligingssoftware die volgens Telenet virussen, phishing en ransomware 'op alle toestellen' moet tegengaan.

De twee abonnementen delen dezelfde fair use policy. Bij het vaste internet kijkt Telenet naar de piekuren, die bij de provider tussen 12.00 uur en middernacht liggen. Gebruikt een gebruiker in een maand tijdens deze piekuren meer dan 3TB, dan kan worden de download- en uploadsnelheden voor deze gebruiker tijdens de piekuren voor die maand beperkt. Bij het ONE-abo wordt dit 10Mbit/s down en 1Mbit/s up, bij het ONEup-abo ligt dit twee keer zo hoog. Overigens zijn de piekuren 'tijdens de coronamaatregelen' van 17.00 uur tot middernacht en krijgen alle 'intensieve gebruikers' de beperkte snelheden van het ONEup-abo.

De fup van het mobiel internet hangt af van hoeveel simkaarten een abonnee aan een abonnement heeft gekoppeld. Per mobiel nummer krijgt een abonnee 40GB, die aan een gezamenlijk volume van het abonnement wordt toegevoegd. Bij een abonnement met drie mobiele nummers, ontstaat er dus een gezamenlijk volume van 120GB. In theorie zou één nummer dus 100GB data mogen gebruiken zonder problemen, mits die andere nummers niet meer dan 10GB elk gebruiken. Wordt dat gezamenlijke volume in een maand overschreden, dan wordt de snelheid verlaagd tot 512kbit/s voor de rest van de maand voor alle gebruikers van dat abonnement.

Bij beide abonnementen kunnen de abonnees maximaal vijf mobiele nummers en tv toevoegen. Televisie kost 9,50 euro per maand voor het streamen van 14 zenders zonder tv-box, of 20 euro per maand voor alle tv-zenders en een tv-box. Daarnaast kunnen alle abonnees een gratis datasimkaart waar niet mee gebeld of ge-sms't kan worden aanvragen en een gratis vaste telefoonlijn.

De nieuwe abonnementen worden op 26 april geïntroduceerd en vervangen de huidige WIGO- en YUGO-pakketten. Voor huidige abonnees verandert er vooralsnog niks, al gaat Telenet klanten wel benaderen om over te stappen. De Standaard meldt verder dat Telenets goedkoopste vast-internetabonnement Basic Internet maandag komt te vervallen. In plaats daarvan introduceert Telenet een Easy Internet-abonnement, dat anti-phishingsoftware krijgt. Verdere verschillen zijn er niet. Dit nieuwe abonnement kost met 30 euro per maand 1,40 euro meer dan het huidige abonnement.