Youfone gaat in april van start in België op netwerk van Proximus

De Nederlandse virtuele provider Youfone start in april in België. Het Rotterdamse bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met marktleider Proximus om van diens mobiele netwerk gebruik te kunnen gaan maken.

Er is nog niets bekend over abonnementen of prepaid-aanbod voor de Belgische markt; die informatie volgt vermoedelijk later. Wel zegt Youfone dat het gaat om mobiele en vaste diensten, net als in Nederland. Proximus bevestigt de samenwerking op de eigen site.

Youfone bestaat sinds 2008 en heeft in Nederland naar eigen zeggen meer dan 400.000 klanten. Het bedrijf had tot nu toe geen aanbod buiten de landsgrenzen. Youfone wordt net als in Nederland een virtuele provider zonder eigen netwerk of vaste infrastructuur. De provider wil met de overeenkomst snel veel klanten kunnen aantrekken in België.