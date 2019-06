Youfone beperkt 4g-snelheid bij nieuwe abo's en vraagt meerprijs voor sneller 4g

Virtuele provider Youfone introduceert nieuwe abonnementen op het netwerk van KPN. Bij alle abonnementen is de 4g-snelheid voortaan beperkt tot 25Mbit/s. Voor een meerprijs van 1 euro per maand kan gekozen worden voor '4g+' tot maximaal 256Mbit/s.

De prijzen van de sim-onlyabonnementen die een beperkte belbundel combineren met een databundel van 1GB tot 10GB zijn niet of nauwelijks aangepast. Voor hetzelfde geld krijgen nieuwe abonnees echter een lagere 4g-snelheid: die is nu beperkt tot 25MBit/s terwijl sinds 2016 de maximaal haalbare snelheid 256MBit/s was. Klanten moeten 1 euro per maand bijbetalen om de snelheidsbeperking op te heffen.

De abonnementen met een onbeperkt aantal belminuten en 6GB of 10GB data zijn 1,5 en 1 euro goedkoper geworden. Ook hier is de 4g-snelheid beperkt tot 25Mbit/s en met de bijbetaling van een euro per maand voor sneller internet is het prijsverschil weer opgeheven of beperkt tot een halve euro.

Klanten kunnen de optie voor 4g+ maandelijks aan- of uitzetten via MyYoufone. De prijzen in onderstaande tabel gelden voor abonnementen met een looptijd van twee jaar. Dezelfde abonnementen zijn ook beschikbaar met een looptijd van een jaar en als maandelijks opzegbaar abonnement. Voor die opties komt er respectievelijk één en twee euro bovenop de prijs per maand.