Microsoft brengt vier minigames uit die speelbaar zijn met eye-tracking

Microsoft heeft vier spellen uitgebracht die gespeeld kunnen worden met eye-tracking. Het gaat om korte minigames met de namen Tile Slide, Double Up, Maze en Match Two. De oogbesturing kan ingezet worden met bepaalde apparaten die Windows 10 ondersteunen.

Gebruikers kunnen de vier games gratis downloaden in de Microsoft Store, zolang ze tenminste de Windows 10 april 2018-update gebruiken, geeft Microsoft aan op een blog. De games moeten mensen helpen om te wennen aan de eye-trackingfunctionaliteit.

De eye-tracking in Windows 10 kan gebruikt worden met apparaten van Tobii en Eyetech. Ook hebben sommige laptops en monitoren deze functionaliteit al ingebouwd. Voor de gebruiker die de update of de apparaten niet heeft, kunnen de games ook met muis en toetsenbord gespeeld worden.

Eye-tracking werd in de april-update van Windows 10 in 2018 toegevoegd. In augustus 2017 beschreef Microsoft hoe de functionaliteit is ontstaan. Oorspronkelijk werd eye-tracking gebruikt om een ALS-patiënt in een rolstoel de mogelijkheid te geven de rolstoel met eye-tracking en een Surface-tablet te bedienen.