'Corsairs pci-e 4.0-ssd van 1TB kost 249 euro'

De Corsair MP600-ssd's die gebruikmaken van de pci-e 4.0-interface kosten naar verluidt 249 en 449 euro. Het goedkoopste model heeft een capaciteit van 1TB en de duurdere uitvoering is een 2TB-variant.

Als de prijzen kloppen, dan hebben de pci-e 4.0-ssd's van Corsair een prijs van 0,24 en 0,22 euro per gigabyte. Er zijn inmiddels pci-e 3.0-ssd's te koop met een prijs per gigabyte van ongeveer 0,10 euro, maar het gaat dan om relatief langzame modellen zoals de Intel 660p-serie. High-end pci-e 3.0-ssd's zijn duurder. Zo kosten ssd's in de MP510-serie van Corsair bijvoorbeeld tussen de 0,13 en 0,20 euro per gigabyte.

Volgens TechPowerUp heeft de Franse website Cowcotland de prijzen van de Corsair MP600-ssd's online gezet. Die website heeft het betreffende artikel echter verwijderd en de pagina is ook niet zichtbaar in de cache van Google. Wellicht heeft de Franse site informatie onder embargo gekregen en die te vroeg gepubliceerd.

De Corsair MP600-ssd's zijn opgebouwd uit tlc-geheugen, een grote heatsink en ze gebruiken een Phison PS5016-E16-controller. De pci-e 4.0-ssd's halen volgens de fabrikant sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 4950MB/s en 4250MB/s. De ssd's kunnen gebruikt worden op AMD X570-moederborden. Dat zijn de eerste consumentenmoederborden met pci-e 4.0-ondersteuning.

Corsair kondigde zijn pci-e 4.0-ssd's eind mei aan, gelijktijdig met fabrikant Gigabyte. De fabrikanten deden dat bij de onthulling van de X570-moederborden van AMD. De ssd's komen op de markt zodra ook de nieuwe AMD-moederborden en -processors uitkomen; dat gebeurt op 7 juli.