PCI-SIG kondigt pci-e 6.0 aan en verwacht specificatie in 2021 af te ronden

De organisatie die de pci-standaard overziet kondigt de ontwikkeling van de pci-e 6.0-standaard aan. De datarate verdubbelt ten opzichte van pci-e 5.0 naar 64GT/s, wat een full duplex-snelheid tot 256GB/s mogelijk maakt. PCI-SIG verwacht de specificatie in 2021 af te ronden.

Volgens de PCI-SIG is de pci-e 6.0-standaard backwards compatible met vorige generaties, ondanks een aantal grote vernieuwingen. Om de hogere snelheden mogelijk te maken, wordt er afgestapt van het gebruik van de Non-Return-to-Zero-techniek. Pci-e 6.0 maakt in plaats van NRZ gebruik van Pulse-Aplitude Modulation 4, ofwel PAM4.

Volgens AnandTech, dat een presentatie over de nieuwe pci-e-versie heeft bijgewoond, wordt PAM4 tot nu toe enkel toegepast in ultra high-end netwerkstandaarden, zoals 200Gigabit-ethernet. De techniek verdubbelt de transmissiebandbreedte per Hz ten opzichte van NRZ, maar zou duur zijn om te implementeren. Ook is het signaal kwetsbaar en daarom wordt er Forward Error Correction aan pci-e 6.0 toegevoegd.

De aankondiging van pci-e 6.0 volgt vlak na de bekendmaking van de definitieve pci-e 5.0-standaard eind mei. Nu die standaard af is, kunnen fabrikanten beginnen met het maken van producten. Eerder dit jaar maakte een groep van techgiganten bekend te werken aan een nieuwe interconnect op basis van pci-e 5.0.

Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat pci-e 5.0 en 6.0 naar consumentenproducten komen. Dit jaar komen de eerste pci-e 4.0-producten voor consumenten uit in de vorm van videokaarten en ssd's. De definitieve specificaties van de pci-e 4.0-standaard werden eind 2017 vastgelegd.