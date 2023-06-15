PCI-SIG deelt conceptversie van PCIe 7.0-standaard - update

Standaardenorganisatie PCI-SIG heeft de eerste specificaties voor PCIe 7.0 gedeeld. De nieuwe versie moet onder meer bandbreedtes tot 256GB/s bieden bij zestien lanes, twee keer zoveel als PCIe 6.0. Deze eerste revisie betreft een draft, die in de komende jaren wordt aangevuld.

PCI-SIG deelde onlangs revisie 0.3 van de PCIe 7.0-standaard, schrijft Anandtech. Die versie dient als eerste opzet die naar leden van PCI-SIG wordt gestuurd. Daarmee kan de volgende fase van het PCIe 7.0-ontwikkelproces beginnen. Revisie 0.3 biedt zelf weinig concrete technische details, boven de zaken die PCI-SIG eerder al meldde over PCIe 7.0.

Net als bij voorgaande generaties, wil de organisatie met PCIe 7.0 opnieuw de bandbreedte verdubbelen ten opzichte van zijn voorganger. In documenten deelt de standaardenorganisatie mee dat de nieuwe versie onder meer datarates van 128GT/s krijgt. Een PCIe 7.0-verbinding moet daarmee bandbreedtes tot 16GB/s per lane leveren.

Voor x4-ssd's ligt de theoretische PCIe 7.0-bandbreedte omgerekend op 64GB/s, terwijl dat bij x16-videokaarten 256GB/s is. Bij PCIe 6.0, waarvan de specificaties vorig jaar zijn afgerond, ligt die maximale bandbreedte op 8GB/s per lane. PCIe 5.0, waarmee de eerste producten inmiddels compatibel zijn, heeft een bandbreedte van 4GB/s per lane.

De PCIe 7.0-standaard moet verder weer gebruikmaken van pam4-signaling voor datatransmissie. De pam4-modulatie gebruikt vier spanningsniveaus om 2bit aan data te coderen. Dit leidt tot hogere datatransmissie, maar maakt het signaal ook fragieler en gaat dan ook gepaard met een hogere bit error rate. Pam4-signaling wordt ook al gebruikt in PCIe 6.0.

PCI-SIG rondde de PCIe 6.0-standaard begin vorig jaar al af en begon toen vrijwel meteen met het werk aan PCIe 7.0. De standaard moet in 2025 gereed zijn. PCIe 7.0-producten zullen in de jaren daarop verschijnen.

Update, 13.32 uur: In dit artikel stond vermeld dat PCIe 7.0 snelheden tot 512GB/s zou bieden, maar dat moest 256GB/s zijn. Het artikel is hierop aangepast.