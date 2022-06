PCI Express 7.0-specificatie krijgt datarate van 128GT/s en is in 2025 gereed

De PCI-SIG, de organisatie die de PCI-standaard overziet, heeft de datarate van de komende PCIe 7.0-standaard vastgesteld op 128GT/s. Dat is een verdubbeling ten opzichte van PCIe 6.0 en een verviervoudiging ten opzichte van PCIe 5.0.

Naar verwachting zal de PCI Express 7.0-standaard in 2025 uitgebracht worden, meldt de PCI-SIG. De organisatie werkt nu aan de ontwikkeling van die standaard en heeft daarbij als doel gesteld dat die een datarate van 128GT/s moet halen. Dat maakt een bidirectionele bandbreedte van 512GB/s mogelijk in een x16-configuratie. Net als PCIe 6.0 maakt de opvolger gebruik van PAM4. Dat is een vorm van pulse-amplitude modulation.

De PCIe 7.0-specificatie komt volgens de PCI-SIG van pas bij opkomende technieken zoals 800G-ethernet, AI- en machinelearningtoepassingen, cloud- en quantumcomputing. De techniek is niet alleen geschikt voor dergelijke toepassingen, maar zal daar vermoedelijk als eerst gebruikt worden en later naar consumentenhardware komen.

Momenteel is PCIe 5.0 mondjesmaat in gebruik bij consumentenhardware. Daar komt later dit jaar verandering in met de komst van AMD's AM5-platform, PCIe 5.0-ssd's voor consumenten en misschien ook videokaarten. In datacenters en servers wordt PCIe 5.0 al meer gebruikt.

Begin dit jaar werd de in 2019 aangekondigde PCIe 6.0-standaard afgerond. De PCI-SIG verwacht dat die vanaf volgend jaar in gebruik genomen zal worden in commerciële omgevingen zoals de markt voor servers en datacenters. Over consumentenproducten op basis van PCIe 6.0 is nog niets bekend.

De PCI-SIG heeft het doel gesteld om iedere drie jaar een nieuwe versie van de PCI Express standaard uit te brengen met een dubbele bandbreedte. De organisatie ligt daarmee naar eigen zeggen op schema.