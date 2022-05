Apacer en Zadak tonen PCIe 5.0-ssd's met snelheden tot 13GB/s

Ssd-fabrikanten Apacer en Zadak hebben hun eerste PCIe 5.0-ssd's voor consumenten getoond. De bedrijven zeggen die eind dit jaar uit te gaan brengen. De ssd's halen lees- en schrijfsnelheden van 13 en 12GB/s. Dat is een verdubbeling ten opzichte van PCIe 4.0-ssd's.

De Apacer AS2280F5 en de Zadak TWSG5 zijn M.2-ssd's met NVMe 2.0-ondersteuning die gebruikmaken van vier PCIe 5.0-lanes. Beide ssd's zijn voorzien van een heatsink voor passieve koeling. Zadak levert ook een alternatieve dunne heatsink van grafeen mee.

Apacer merkt op dat zijn PCIe 5.0-ssd ook backwards compatible is met PCIe 4.0, maar dan wordt maar de helft van de snelheid gehaald. De fabrikanten hebben nog geen details over de gebruikte geheugenchips en controller bekendgemaakt. Evenmin is bekend in welke capaciteiten de ssd's beschikbaar komen en wat ze gaan kosten.

Het Intel Z690-platform dat vorig jaar op de markt kwam, biedt al ondersteuning voor PCIe 5.0-ssd's. Die zijn momenteel echter niet beschikbaar voor consumenten. AMD's komende AM5-platform heeft ook ondersteuning voor PCIe 5.0-ssd's. Dat geldt voor de X670E-, X670- en B650-chipsets. Het AM5-platform verschijnt in de herfst, samen met de Ryzen 7000-processors.

AMD maakte eerder deze week al bekend dat er rond die tijd PCIe 5.0-ssd's van diverse fabrikanten zullen verschijnen. Begin dit jaar toonde Team Group ook al een PCIe 5.0-ssd en Adata liet prototypen zien van PCIe 5.0-ssd's die snelheden tot 14GB/s zouden halen.