Nederlandse gemeenten houden zich nog steeds niet voldoende aan de privacywet

De tien grootste gemeenten van Nederland voldoen nog niet aan de AVG. Dat blijkt uit onderzoek van Bits of Freedom. De privacywetgeving werd vier jaar geleden ingevoerd. Bij vrijwel alle gemeenten zijn er gebreken en is er een capaciteitsprobleem.

Bits of Freedom vroeg via een Wob-verzoek bij de gemeenten alle rapportages van de Functionarissen Gegevensbescherming van 2017 tot nu toe op, samen met alle rapportages over de informatiebeveiliging. De burgerrechtenorganisatie heeft zijn bevindingen gepubliceerd en concludeert dat gemeenten hun basisgegevenshuisvesting niet goed op orde hebben. Daardoor weten ze niet voldoende welke gegevens ze verwerken, met welk doel en of dat rechtmatig en veilig is.

Gemeenten zijn wel ambitieus en willen datagedreven werken, merkt BoF op. Dat is volgens de organisatie onverstandig als de basis niet op orde is, omdat gegevens waarvan de rechtmatigheid niet gecontroleerd is, dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als input voor algoritmen.

Ook concludeert de burgerrechtenbeweging dat mensen die bijvoorbeeld een verzoek doen tot inzage in hun gegevens, vaak te lang moeten wachten. De processen daarvoor zijn niet overal op orde en wettelijke termijnen worden 'zonder legitieme reden verlengd en overschreden'.

Vrijwel alle gemeenten hebben een capaciteitsprobleem, omdat er onvoldoende middelen worden vrijgemaakt voor gegevensbescherming. Volgens BoF wekt dat de indruk dat bestuurders hier onvoldoende prioriteit aan geven.

Het volledige onderzoek van Bits of Freedom is gepubliceerd in een 30 pagina's tellende pdf. Ook zijn alle opgevraagde Wob-bestanden beschikbaar in een zipbestand van 150MB. De onderzochte gemeenten zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda en Nijmegen. Daar worden gegevens van opgeteld zo'n 3,8 miljoen mensen verwerkt.