Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzet van algoritmen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt dat Nederlandse gemeenten en provincies verantwoordelijk zijn voor de algoritmen die ze gebruiken. Daarom gaat het geen onderzoek uitvoeren naar welke algoritmen worden gebruikt door lokale overheden.

Minister van BZK Hanke Bruins Slot geeft in een Kamerbrief antwoord op vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten. Het Kamerlid wilde opheldering over het gebruik van algoritmen door gemeenten bij onder meer de opsporing van bijstandsfraude.

Leijten stelde de vragen naar aanleiding van een waarschuwing van de Rekenkamer Rotterdam. Die waarschuwde vorig jaar dat het algoritme waarmee de gemeente Rotterdam bijstandsfraudeurs opspoort, mogelijk oneerlijk is, schrijft Argos. Er zou te weinig rekening zijn gehouden met ethische risico's bij de ontwikkeling van het algoritme. Daarnaast is het voor burgers niet mogelijk om erachter te komen hoe het algoritme werkt en of het een rol heeft gespeeld bij de beoordeling op de rechtmatigheid van hun bijstandsuitkering.

Het SP-Kamerlid vraagt aan de minister of de gemeente Rotterdam zich aan de landelijke regels houdt. Daarop antwoordt Bruins Slot dat het niet aan haar is om daarover te oordelen. "Het is belangrijk dat overheden zich aan de regels houden, ook als zij algoritmen inzetten bij het uitoefenen van hun taken. In dit geval is de gemeente Rotterdam daar zelf voor verantwoordelijk", aldus de minister. Voor de beoordeling van de gegevensverwerking en het naleven van de AVG door gemeenten, verwijst Bruins Slot naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast zegt Bruins Slot dat er steeds meer inventarisaties van het gebruik van AI en algoritmen door overheden plaatsvinden. Als voorbeelden wijst ze naar een TNO-publicatie van mei vorig jaar en een onderzoek van de Algemene Rekenkamer aan het begin van 2021. "Het is de eigen verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten om waar nodig onderzoek te laten doen, via de Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten en gemeenteraad of B&W", schrijft Bruins Slot.

Verder zijn gemeenten niet verplicht om aan burgers te melden dat ze worden onderzocht. Daar moet het opzetten van een verplicht openbaar algoritmeregister bij helpen. Die laat zien welke algoritmen een gemeente gebruikt. Gemeente Rotterdam heeft inmiddels zo'n register gepubliceerd.