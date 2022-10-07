Nederlandse overheid wil met algoritmes armoede bestrijden

Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen kondigt aan armoede te willen bestrijden door middel van algoritmes. Ze detailleert daarnaast plannen om 'problemen als gevolg van verkeerd gebruik van algoritmes' te voorkomen.

In meerdere brieven aan de Tweede Kamer stelt Van Huffelen dat de Nederlandse overheid meer gaat doen om verkeerd gebruik van algoritmes te voorkomen, zo meldt de Rijksoverheid. "Het aanstellen van een algoritmetoezichthouder, transparantie over het gebruik van algoritmen en implementatie van effectieve Europese regelgeving zijn daarbij speerpunten."

In plaats van het straffen van mensen, wil de staatssecretaris juist algoritmes inzetten om mensen te helpen. Zo loopt er een onderzoek naar hoe een algoritme mensen in armoede kan helpen, bijvoorbeeld door via het UWV en de Sociale Verzekeringsbank burgers te wijzen op regelingen die ze anders wellicht mislopen. "Ik heb ook geld uitgetrokken om met oplossingen te komen om met data en algoritmen armoede en problematische schulden te bestrijden."

Ook zou de Nederlandse overheid, omwille van haar voorbeeldfunctie, zelf beter de werking van algoritmes moeten toetsen. Vooral algoritmes 'met een hoog risico op het schenden van fundamentele rechten' zouden gecontroleerd moeten worden. Op basis van de datakwaliteit, proportionaliteit en mogelijke bias zouden algoritmes beter moeten worden ingericht, zowel vooraf, tijdens en na het gebruik.

Mocht dat toch niet het geval blijken te zijn, dan moeten burgers en bedrijven volgens Van Huffelen dankzij een transparante inzet van algoritmes achteraf 'hun recht kunnen halen wanneer ze menen dat het algoritme onrechtmatig wordt ingezet'. Dat wil de overheid onder meer bewerkstelligen door een algoritmeregister op te zetten. Dit plan moet de komende jaren uitgevoerd worden 'in nauwe samenwerking met andere overheden en experts'.

Alexandra van Huffelen werd eerder dit jaar aangesteld als eerste staatssecretaris van Digitalisering, een functie die in het leven geroepen werd na de controverse rondom de toeslagenaffaire. In een interview met Tweakers deelt ze haar visie over het gebruik van algoritmes door de Nederlandse overheid en reflecteert ze op de oorzaak van de toeslagenaffaire.