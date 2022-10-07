Acer kondigt 16"-laptop Swift Edge van nog geen 1,2 kilogram aan

Acer presenteert de Swift Edge, een 16"-laptop met een AMD Ryzen 6000-serie processor die 1,17 kilogram weegt. Volgens de fabrikant is het daarom 'de lichtste 16"-oled-laptop ter wereld'. De Swift Edge is vanaf begin 2023 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1499 euro.

De Acer Swift Edge is uitgerust met een 16"-oledscherm met een resolutie van 3840x2400 pixels, een piekhelderheid van 500 nits en een maximale verversingssnelheid van 60Hz. De laptop wordt aangedreven door een AMD Ryzen 6000- of Ryzen Pro 6000-serie processor, al maakt Acer nog niet bekend uit welke chipsets klanten kunnen kiezen. De betreffende processoren hebben uiteenlopende specificaties; van vier Zen 3-cores en een basisklokfrequentie van 2,7GHz tot maximaal acht Zen 3+-cores met een 3,3GHz-basisklokfrequentie.

Volgens Acer is de Swift Edge gemaakt van een legering van magnesium en aluminium waardoor de laptop vergeleken met andere 16"-laptops relatief weinig weegt. Ter vergelijking, de MacBook Air met M2-processor weegt bijvoorbeeld 1,24kg, de LG Gram heeft geen oledscherm en weegt iets minder dan 1,19 kilogram terwijl de Lenovo ThinkPad P16 met 16"-oledscherm zo'n 2,95kg weegt.

Acers nieuwe laptop heeft verder 16GB Lpddr5-geheugen en 512GB dan wel 1TB aan opslagruimte. Verder zijn er een vingerafdrukscanner en een 1080p-webcam in de laptop verwerkt en is er WiFi 6E-ondersteuning. Tot slot heeft de Swift Edge een HDMI 2.1-poort, een 3,5mm-jack-ingang en twee USB-C 3.2- en twee USB-A-aansluitingen.

Acer Swift EdgeAcer Swift EdgeAcer Swift EdgeAcer Swift Edge

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 17:59 55

07-10-2022 • 17:59

55

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Reacties (55)

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supersnathan94
7 oktober 2022 18:17
Volgens de fabrikant is het daarom 'de lichtste 16"-oled-laptop ter wereld'.
Oke daar gaan we dan. Pricewatch here we come! Totaal aantal laptops met OLED scherm…. Tromgeroffel…. 130!

En dan komtie. Het 16” deel. Ik pak voor nu even alles tussen 15,4” en 16,2” en dan kom ik uit op jawel 58 stuks.

Pakken we exact 16” dan zijn het er nog slechts 15. Is dan niet zo heel moeilijk he?

Dat gezegd hebbende. De laptop die er het dichtste bij komt is een 15,4” samsung van 1,11kg. Dus het gewicht zelf is best wel licht.

Zelfs als we naar normale niet OLED laptops kijken zit er geen een tussen van (afgerond) 16” die daar ook maar in de buurt komt.

Als ik hullie was zou ik even kijken of je die OLED vlag weg kan laten. Want dat is wel een behoorlijke prestatie met deze hardware.

Nu hopen dat het geen oldskool Acer bouwkaliteit is.
Fireshade @supersnathan947 oktober 2022 20:10
Nu hopen dat het geen oldskool Acer bouwkaliteit is.
Ik heb een paar recente Swifts onder handen mogen nemen. Het zijn echt degelijk gebouwde machientjes.
Het is een beetje hun prosumer model, een beetje hun consumentenvlaggenschip. Ik vind de Swift serie ongeveer vergelijkbaar met HP Envy qua bouwkwaliteit.
Hun lager gepositioneerde Aspire modellen zijn wat meer plastic en daardoor wat 'buigzamer' en zwaarder (en daarom goedkoper), maar het is allemaal toch nog beter dan HP Pavillion of oldskool Acer (die heb ik ook gehad) :)
M.a.w. Acer bouwt best goede dingen tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door Fireshade op 23 juli 2024 19:23]

supersnathan94
@Fireshade7 oktober 2022 22:29
Okay nice. Ik hoop vooral dat deze fatsoenlijk gekoeld wordt. Gewicht van een laptop zit natuurlijk ook grotendeels in het koelblok.
slowdive @supersnathan947 oktober 2022 23:54
Je gewicht van een laptop zit _niet_ voornamelijk in een koelblok. De passieve koeling in de vorm van een kopersgroep valt qua gewicht in het niet tegen accu en scherm.
supersnathan94
@slowdive8 oktober 2022 11:14
Ik zeg ook niet “voornamelijk” ik zeg grotendeels.

Het is namelijk wel nummer drie in dat opzicht. En dat is niet alleen heatsink, maar ook mounting, heatpipes en fans. Kijk even naar de macbook air die aangehaald is in het artikel. Dat ding heeft helemaal geen echte koeling en throttled dus ook als een gek.

Apple kan zich dat veroorloven (hoewel het wel echt heel sneu is eigenlijk), maar een bedrijf als dit niet. Een 8-core zen3+ Verwacht ik in deze configuratie toch echt met een 35+W TDP. Daar ga je passief dus niet mee wegkomen.
djwice @supersnathan948 oktober 2022 21:52
Gewoon je benen verbranden aan de metalen behuizing ;)
ochhanz @Fireshade8 oktober 2022 14:27
Heeft de Acer Swift serie goede (/metalen) hinges? De vorige HP Envy die ik had (2018 model geloof ik) had plastic voor de hinges aan de binnenkant (die brak na 2 jaar kapot). Op reddit heb ik weleens gelezen dat HP Spectre betere hinges heeft dan Envy. Ben wel benieuwd hoe dit vergelijkt met andere laptop (sub)merken zoals Acer Swift.
DamirB @Fireshade10 oktober 2022 08:05
Ik kan je garanderen dat de Macbook Air waarmee ze 'm zelf vergelijken veel betere bouwkwaliteit is. Maar andere markt en andere doelgroep (los van formaat verschil, ik bedoel alleen dat degelijk gebouwd in vergelijking met andere midrange Windows modellen is, in vergelijking met Apple or prosumer windows niet)
Fireshade @DamirB10 oktober 2022 10:34
Ik kan je garanderen dat de Macbook Air waarmee ze 'm zelf vergelijken veel betere bouwkwaliteit is.
Ja, dat kan ik je ook garanderen, maar dat was niet de opmerking waarop ik reageerde geloof ik :)

[Reactie gewijzigd door Fireshade op 23 juli 2024 19:23]

flappie88 @supersnathan947 oktober 2022 19:16
Voor 1500 euro zou je het moeten vergelijken met de bouwkwaliteit van hp’s Envy lijn denk ik? Maar goed, op dit punt was Acer in het verleden geen hoogvlieger idd. Wel mooie machine, kijken wat de reviews gaan zeggen.
supersnathan94
@flappie887 oktober 2022 20:10
Nouja. De combinatie van zware hardware, lichte machine en Acer doet mij gewoon geen vertrouwen geven, maar ik hoop dat ze me positief verrassen. We zien de reviews wel voorbij komen hier denk ik dan.

Ik ben iig al positief over de schermverhouding. 2400px hoogte is erg fijn voor kantoortoepassingen.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 19:23]

Verwijderd @supersnathan947 oktober 2022 23:40
Acer is tegenwoordig prima. Zelf heb ik een ConceptD 7 (2020) en mijn ouders een Swift 3 (2021) gegeven. Snel en stevig niks mis mee. Imago van vroeger kleeft nog een beetje maarja in de jaren '80 en '90 waren Samsung TVs troep en die van Philips top. Tijden veranderen.
supersnathan94
@Verwijderd8 oktober 2022 11:07
Imago van vroeger kleeft nog een beetje maarja in de jaren '80 en '90 waren Samsung TVs troep en die van Philips top.
Wat mij betreft is daar weinig veranderd hoor. Kom je net bij de verkeerde mee aanzetten.

De OLED TV’s van Philips zijn erg goed, en iedereen klaagt bij Samsung over de reclame.
hershel @supersnathan948 oktober 2022 07:43
Hoop dat ze je niet verassen. ;) Mensen verassen doet men in het crematorium.
supersnathan94
@hershel8 oktober 2022 11:08
T overkomt me ook nog wel eens op t terras hoor. Dat iemand ff niet helemaal oplet of de wind ff verkeerd staat.

Maar idd. Dubbel RR.
Miglow @supersnathan948 oktober 2022 09:24
De combinatie van zware hardware en een lichte, dunne machine betekent meestal weinig goeds als het op prestaties aan komt. Klinkt vaak leuk, maar vraag je langer dan 2 minuten maximale prestaties, throttlen ze terug naar gemiddeld budgetmachientje.
Shizukana08 @supersnathan9410 oktober 2022 09:49
Nu hopen dat het geen oldskool Acer bouwkaliteit is.
Mijn Acer Aspire uit 2012 heeft me 5 jaar lang 6 dagen in de week (10+ uur op een dag) zeer actief en goed gediend, daarna nog regelmatig meegenomen voor lan parties en uiteindelijk geforce now en streaming. Hij werd toch wel echt traag (met alleen opstarten) dus in 2020 heb ik hem helemaal gereset opnieuw windows 10 erop en wordt zelfs nu nog 3x per week (~3 uur per keer) gebruikt voor het maken van documenten.
supersnathan94
@Shizukana0810 oktober 2022 11:21
Ik heb ooit ook eens een Aspire 15” gehad. Met een athlon x2 volgens mij. Prima apparaat en heeft ook heel veel uren gemaakt, maar.

Bouwkwaliteit bestaat uit meer dan stevigheid en robuustheid.

Ik geloof jullie (er zijn er meer hierboven) allemaal als je zegt dat je Acer laptop het jaren vol heeft gehouden, maar wat ik zelf uiteindelijk ook merkte was dat er simpelweg schroefjes begonnen te ontbreken. Dat is gewoon jammer en doet af aan de kwaliteit. Uiteindelijk kunnen dingen daardoor ook stuk gaan. De rigiditeit wordt immers aangetast en kennelijk zit er dus voldoende flex in het geheel om de standoffs kapot te maken.

Ook deckflex was een issue tijdens het typen.
Shizukana08 @supersnathan9410 oktober 2022 12:02
enige probleem dat ik had was dat ik op een gegeven moment een streep op mijn scherm kreeg op de plek wanneer hij gesloten was tegen de rand van het toetsenbord (was ietsjes dikker), daarna ben ik er bewuster mee omgegaan door geen tas boven op de laptop te zetten met schoolboeken maar netjes in de laptop tas langs je tafeltje, tevens met brightness boven 80% valt het minder op.

ook is hij een keer of 2 / 3 gevallen (max 40 cm hoogte), gelukkig nooit schade gehad.
kwa bouw kwaliteit ja het was plastic ipv almiunium behuizing of iets dergelijks en dat maakte de laptop wel wat flexibel.
bones 7 oktober 2022 19:24
Hoe is de kwaliteit van acer tegenwoordig? Stond vroeger bekend als een echte low budget merk met vele issues.
FilipSP @bones8 oktober 2022 02:11
Mijn eerste Acer leefde 5 jaar, mijn vorige ruim 8 jaar en bleef het zelfs doen na een behoorlijke val van 1,5 meter hoogte (weliswaar gedempt in het vochtige gras) en is in al die tijd 1x grondig door mijzelf (en ik ben geen tweaker, verre van) onderhanden genomen. Van mijn huidige apparaat, vervangen vanwege snelheid en updates, geniet ik inmiddels weer ruim een jaar.

Ik gebruik de laptop vaak en veel, ook onderweg, en alles bleef altijd functioneren, beeldscherm functioneerde altijd, vrijwel nooit freezes gehad, toetsenbord bleef ook best mooi en leesbaar (wel wat wear and tear natuurlijk). Enige issue was na enkele jaren de koeling die een massa aan werk en lawaai produceerde, na schoonmaken probleem gereduceerd, maar kwam natuurlijk terug.

Het is natuurlijk n = 1, maar ik ken veel meer positieve gebruikersrecensies de afgelopen 10 jaar. Misschien is het tijd om dat low budget fabeltje achter ons te laten ?!
Xfade @bones10 oktober 2022 14:39
De kwaliteit is omhoog gegaan, maar ik zal nooit een consumenten model met een plastic behuizing weer kopen. De magnesium alloy Acers die ik heb gebruikt in de laatste jaren waren echter uitstekend.
Stanbe 7 oktober 2022 18:07
Ik wil deze wel, maar is toch iets te duur, vind zo'n scherm van 3840x2400 toch ook wat overkill, maar misschien zijn er mensen die dat nodig hebben. Maar mooi dat ze dat kunnen maken met zo'n laag gewicht, de vraag is of het stevig genoeg is, maar we wachten af wat de reviews zeggen als deze uiteindelijk uitkomt.
Loggedinasroot @Stanbe7 oktober 2022 18:15
Hier is de review voor de LG Gram(Ongeveer hetzelfde gewicht).
review: LG Gram 14, 16 en 17 - Lichtgewicht laptops met lange accuduur
Thomg @Loggedinasroot7 oktober 2022 19:13
Misschien handiger om het 2022 model te linken voor een meer vergelijkbare vergelijking.

review: Wanneer het écht niks mag wegen - LG Gram 14, 16 & 17 2022-editie
TWeaKLeGeND @Stanbe7 oktober 2022 19:08
Duur? Dit is een top of the line apparaat, daar hangt nou eenmaal een prijskaartje aan. De prijs is nog best redelijk. Mijn LG Gram 16 van 1,19 KG is stevig ja.
i-chat @Stanbe7 oktober 2022 22:08
ik ben het met je eens dat 3840x2400 wel een behoorlijk hoge resolutie is voor een laptop. Aan de andere kant ben ik al lange tijd zeer ontevreden over het feit dat heul wat laptops in het prijssegment 700-1300 eigenlijk allemaal laten kiezen tussen, 1080 oled OF 4k IPS - liever had ik gezien dat men dit probleem 2zijdig zou aanpakken door de GPU wat te laten krimpen en dan het scherm te down (of up) graden naar 1440 ... als je ziet dat heel erg veel mensen prima met 1440 op 27inc lijken te kunnen leven dan moet dat op 16inc echt wel meer dan perfect zijn. het zou er naar mijn idee ook voor kunnen zorgen dat GPU's lagen kunnen worden geclockt zodat het powerbudget ook lager kan blijven. niemand zit immers te wachten op blazende laptops?
panterarosso @i-chat7 oktober 2022 22:29
ik denk dat niemand gaat investeren in een lijn om 1080p oleds te maken

1440 breedbeeld is er wel
litemotiv @i-chat7 oktober 2022 22:34
als je ziet dat heel erg veel mensen prima met 1440 op 27inc lijken te kunnen leven dan moet dat op 16inc echt wel meer dan perfect zijn.
Heeft o.a. te maken met de kijkafstand; een desktop monitor staat op een bureau circa 1 meter van je vandaan, maar als je zit te typen op een laptop zit je er met je neus bovenop, dat maakt best veel verschil. Overigens kan je natuurlijk prima zo'n Acer 16" op 1440 resolutie zetten als je dat wil, daarvoor hoeft het scherm niet gedowngraded te worden.
GekkePrutser @i-chat8 oktober 2022 01:44
Het probleem met 1080p OLED is dat de meeste OLED schermen geen RGB stripe gebruiken maar PenTile met maar 2 subpixels per pixel. Daardoor ziet het er al gauw rafelig uit bij harde zwart/wit overgangen, wat je nou eenmaal op een computer snel hebt. Daardoor heb je een hogere fysieke resolutie nodig zodat je de individuele pixels echt niet meer kan zien en dan merk je dit vervelende effect niet. Bij videomateriaal zie je het ook niet omdat je daar bij normaal videomateriaal veel minder harde overgangen hebt.

1080p op 16" met de kijkafstand van een laptop is gewoon te klein om de pixels niet te kunnen zien. Dus dan krijg je dat rafelige effect.

Natuurlijk zou een 1080p OLED RGB Stripe scherm ook prima zijn. Maar die zie je ook minder vaak dus zullen ook meer kosten. En dan kan je net zo goed 4k pakken, dat klinkt ook beter op de specsheet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 19:23]

supersnathan94
@Stanbe10 oktober 2022 11:24
Opzich is die resolutie wel fijn. Is 4x 1920x1200 en dus mooi schaalbaar.

Op 16” echter wel een beetje aan de forse kant.

3320x2100 was misschien handiger geweest. Dan heb je nog steeds die fijne 16:10 verhouding, maar dan met 1680x1050 aan werkruimte.
Silent7 7 oktober 2022 18:36
16" nice
light ok nice
looks nice
geen numpad, laat maar
litemotiv @Silent77 oktober 2022 18:59
geen numpad, laat maar
Oh joh, dat is voor mij juist de reden om deze laptop wél te overwegen.

Een numpad zorgt ervoor dat de rest van het keyboard scheef voor het scherm zit, en dat vind ik heel oncomfortabel om dagelijks op te typen. Een numpad gebruik ik verder nauwelijks, dus dat boeit me totaal niet.
grrfield @Silent77 oktober 2022 19:54
Ik gebruik een bluetooth numpad. Inderdaad wel fijner dat je handen zich in het midden van je scherm bevinden (zie litemotiv hieronderboven).

[Reactie gewijzigd door grrfield op 23 juli 2024 19:23]

Antenne Bayern 7 oktober 2022 19:04
Ik had voorheen een Acer 12-inch minibook dat beviel mij uitstekend.
Ik kocht 'm in 2013 ging lang mee, heel robuust gebouwd.
Ghar 7 oktober 2022 19:44
Briljante foto's, waar de linkerkant er niet op staat :(
1440p zou ik perfect hebben gevonden. Al met al word ik hier wel heel nieuwsgierig naar - een fijne maat scherm om naar te kijken en toch licht. 1 ervaring met Acer (chromebook) en dat valt mij helemaal niet tegen.
Z100 8 oktober 2022 11:49
Lijkt mij opzich een interessant apparaat, maar...
  • Komt veelte laat op de markt;
  • Heeft geen numpad of niet eens dedicated home, end, page up, pagedown knoppen.
  • Geen 32GB DRAM (16 is niet meer van deze tijd op premium laptops).
  • Wil liever LCD of MiniLED voor een duurzamer paneel.
VAULT-TEC @Z1008 oktober 2022 11:53
16GB is meer als voldoende voor nog de standaard taken die hier op gedaan zullen worden, het is namelijk geen game machine oid. voor kantoor gebruik is dit meer dan prima
Z100 @VAULT-TEC8 oktober 2022 12:37
Geen idee wat jij dan doet, maar 16GB is echt niet voldoende als je Chrome met een sloot aan extensies wilt gebruiken, een triple A game draait op hoge settings (met addons), Discord, en daarnaast een Netflix buffer hebt lopen.

Dit is een laptop voor powerusers; niet je gewone consument. 16gb != poweruser. Probeer alsjeblieft geen onzin te verkopen.

Overigens staat nergens dat dit voor kantoorgrbruik is. OLED is echt een kantoorfeature hè. Een laptop is een laptop. Er is geen kantoor hardware, behalve smartcard readers. De rest is net zo toepasbaar op consumenten.

[Reactie gewijzigd door Z100 op 23 juli 2024 19:23]

VAULT-TEC @Z1008 oktober 2022 12:58
Het is toch echt meer als voldoende... het maakt niet uit of OLED een kantoor feature is te ja of te nee.. je gaat echt geen triple A game draaien op dit ding met respectabele instellingen. excuses als ik een teer puntje heb geraakt! Er staat trouwens ook helemaal nergens bij dat het voor powerusers is.
Z100 @VAULT-TEC8 oktober 2022 13:04
Notebookcheck stelt dat er een SKU zal zijn met 32GB. Je mag een mening hebben dat 16GB voor jou voldoende is, maar niet voor mij en vele anderen. Ik spreek uit ervaring. En een laptop moet m.i. 5 jaar mee gaan. Wat nog meer reden is om 32GB nu te willen hebben. Einde discussie wat mij betreft.
VAULT-TEC @Z1009 oktober 2022 20:31
prima dat het voor jou niet voldoende is, maar ik neem ook aan dat je laptop nog steeds prima is? dan erbij, dan prik je er wat bij.. waar kan je je toch druk om maken joh! Einde discussie inderdaad, deze vijandigheid slaat nergens op
Z100 @VAULT-TEC9 oktober 2022 22:45
Raar dat je je aangevallen voelt. Ik dacht dat ik hooguit geïrriteerd was door iemand die weer opnieuw voor de massa probeert te spreken, en zonder dat hij/zij het door heeft dat de basis daarvan opnieuw n=1 is.
VAULT-TEC @Z10010 oktober 2022 19:29
Dat is toch precies wat jij doet, zoals je dat nu brengt? Iemand voor de massa probeert te spreken?
ochhanz @VAULT-TEC8 oktober 2022 15:05
Dergelijke premium laptops worden soms ook gebruikt voor grote datafiles / sheets in te lezen en/of te bewerken, dan kan 16 gb net te krap zijn (vooral als iemand multitasked).
ochhanz @Z1008 oktober 2022 15:13
of niet eens dedicated home, end, page up, pagedown knoppen.
, dat is jammer inderdaad, het had prima rechts van het toetsenboord gekund zoals sommige HP laptops dat hebben. Niet iedereen gebruikt ze maar bij een premium of werklaptop verwacht ik ze wel voor productiviteit.
Roel1966 7 oktober 2022 22:17
Op zich puur qua specs lijkt het geen verkeerde laptop maar de keerzijde vind ik toch wel de pittige prijs wat je betaald voor dat ultra lichtgewicht. Zeker, voor iemand die dat ding dagelijks mee moet slepen kan ik mij voorstellen dat elke gram kan tellen. Maar ik mis wel nog de specs van de accu want hoe lichtgewicht dan ook speelt ook de accuduur een heel belangrijke rol mee. Als de accuduur maar beperkt is dan is het hele nut van lichtgewicht weg omdat je dan telkens toch een lader mee moet slepen. En tja, O-led schermen zijn fantastisch maar qua energieverbruik minder ideaal, net als de hoge resolutie van het scherm.
panterarosso @Roel19667 oktober 2022 22:27
heb al gelezen dat de batterijduur wel oke is, beter dan de dell ed
ochhanz @Roel19668 oktober 2022 14:59
Maar ik mis wel nog de specs van de accu want hoe lichtgewicht dan ook speelt ook de accuduur een heel belangrijke rol mee. Als de accuduur maar beperkt is dan is het hele nut van lichtgewicht weg omdat je dan telkens toch een lader mee moet slepen. En tja, O-led schermen zijn fantastisch maar qua energieverbruik minder ideaal, net als de hoge resolutie van het scherm.
, een hele grote accu maakt het aan de andere kant weer zwaarder en minder compact (persoonlijk denk ik dat 55-70 Wh een goede balans zou zijn). Mbt oled / scherm reso eens, maar het klinkt natuurlijk ook leuk voor de marketing.
Roel1966 @ochhanz8 oktober 2022 17:46
een hele grote accu maakt het aan de andere kant weer zwaarder en minder compact
Zeker, of heel streng energiebeheer waardoor de laptop misschien niet echt meer bruikbaar is. Dingen als een lage helderheid, misschien resolutie terugbrengen etc...
Mbt oled / scherm reso eens, maar het klinkt natuurlijk ook leuk voor de marketing.
Dat is dus wat ik ergens ook denk van dat ultra lichtgewicht dat het meer marketing is dan in de praktijk echt nuttig.
Marctraider 7 oktober 2022 23:00
60hz is echt niet meer van deze tijd.
Jack Flushell @Marctraider8 oktober 2022 10:40
Nou, als je wilt gamen ofzo wellicht ja (en dan nog, ligt ook aan de game). Maar voor kantoor gebruik is 60Hz natuurlijk prima. Krijg jij hoofdpijn van 60Hz ofzo?
ochhanz @Marctraider8 oktober 2022 15:00
Ik heb liever 60hz voor een werklaptop, liever dat ze het exta budget in meer accurate kleuren of hogere brightness oid stoppen.
RMM65 10 oktober 2022 12:53
Mooie machine met op papier krachtige specificaties. Hopelijk is de koeling vd Ryzen 7 6800U-cpu op orde (throttling) ondanks het ultra dunne design. Maar gelukkig is er wel plaats gemaakt voor 2x USB-C en 2x USB3-A en een HDMI poort. Met een 4K 16" oled scherm zie ik het wel zitten als opvolger van m'n Travelmate X3 ipv zoiets als een Dell XPS.
Onduidelijk is of het relatief makkelijk is om extra RAM bij te steken of de SSD te vervangen zoals bij de meeste Travelmates en mijn eigen X3 wel goed voor elkaar is. Helaas duurt het nog eventjes voordat zoiets in NL leverbaar wordt en de exacte details en prijzen bekend worden.
savale @RMM6512 oktober 2022 17:20
Er staat een unboxing / open lid op YouTube: ssd en wifi wel te vervangen. RAM niet (zoals alle ryzen 6xxxu)

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