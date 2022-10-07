Acer kondigt 16"-laptop Swift Edge van nog geen 1,2 kilogram aan

Acer presenteert de Swift Edge, een 16"-laptop met een AMD Ryzen 6000-serie processor die 1,17 kilogram weegt. Volgens de fabrikant is het daarom 'de lichtste 16"-oled-laptop ter wereld'. De Swift Edge is vanaf begin 2023 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1499 euro.

De Acer Swift Edge is uitgerust met een 16"-oledscherm met een resolutie van 3840x2400 pixels, een piekhelderheid van 500 nits en een maximale verversingssnelheid van 60Hz. De laptop wordt aangedreven door een AMD Ryzen 6000- of Ryzen Pro 6000-serie processor, al maakt Acer nog niet bekend uit welke chipsets klanten kunnen kiezen. De betreffende processoren hebben uiteenlopende specificaties; van vier Zen 3-cores en een basisklokfrequentie van 2,7GHz tot maximaal acht Zen 3+-cores met een 3,3GHz-basisklokfrequentie.

Volgens Acer is de Swift Edge gemaakt van een legering van magnesium en aluminium waardoor de laptop vergeleken met andere 16"-laptops relatief weinig weegt. Ter vergelijking, de MacBook Air met M2-processor weegt bijvoorbeeld 1,24kg, de LG Gram heeft geen oledscherm en weegt iets minder dan 1,19 kilogram terwijl de Lenovo ThinkPad P16 met 16"-oledscherm zo'n 2,95kg weegt.

Acers nieuwe laptop heeft verder 16GB Lpddr5-geheugen en 512GB dan wel 1TB aan opslagruimte. Verder zijn er een vingerafdrukscanner en een 1080p-webcam in de laptop verwerkt en is er WiFi 6E-ondersteuning. Tot slot heeft de Swift Edge een HDMI 2.1-poort, een 3,5mm-jack-ingang en twee USB-C 3.2- en twee USB-A-aansluitingen.