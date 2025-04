Wanneer het écht niks mag wegen

Het zit al een beetje in de naam 'Gram' verstopt dat er iets is met het gewicht van de laptops van LG. De Koreaanse fabrikant bracht in 2021 voor het eerst in de Benelux drie modellen uit, die gekenmerkt werden door een bijzonder laag gewicht. We waren toen onder de indruk van het lage gewicht en de lange accuduur die de laptops boden, maar vonden dat het scherm beter gekalibreerd kon zijn en waren teleurgesteld door de relatief langzame cpu. Dit jaar heeft de Intel-cpu een upgrade gekregen, van de elfde naar de twaalfde generatie. Het aantal cores gaat daarmee van vier naar twaalf en in deze review kijken we hoeveel je daar mee opschiet en wat er nog meer veranderd is.

Behuizing

Ten opzichte van de modellen van vorig jaar heeft LG niet veel veranderd aan de vormgeving van de Gram-laptops uit 2022. Zeker in combinatie met de donkergrijze kleur van onze drie testmodellen, is die vormgeving zo minimalistisch dat je die zelfs saai kunt noemen. Vergelijk het bijvoorbeeld met de op zichzelf ook strak vormgegeven Ultrabooks van 2000 euro, die we onlangs hebben gereviewd: bij LG geen modieus afgeronde glimmende zijrandjes, zichtbare speakergrilles, hippe oplichtende touchknoppen of verchroomde logo's. In de Benelux heeft LG ervoor gekozen om geen zilveren of witte varianten uit te brengen. De meeste varianten zijn donkergrijs, zoals onze testmodellen, waarbij de duurste uitvoeringen van de 16"- en 17"-laptops een zwarte kleur hebben. Over de precieze specificaties lees je meer op de volgende pagina.

LG Gram 14

De behuizingen van de drie laptops, voorzien van een matte textuur die glad aanvoelt, lijken bij de eerste beschouwing gemaakt van plastic. We vermoeden echter dat LG net als vorig jaar gebruik heeft gemaakt van magnesium. Dat materiaal voelt minder metaalachtig luxe aan dan het aluminium waarvan veel andere luxe Ultrabooks zijn gemaakt, maar is waarschijnlijk noodzakelijk om het gewicht zo laag te krijgen. Alle drie de laptops wegen op enkele grammen na hetzelfde als de modellen van vorig jaar: 999 gram voor de 14Z90Q, 1190 gram voor de 16Z90Q en 1350 gram voor de 17Z90Q. Dat maakt ze allemaal ultralicht, maar het gewicht van de twee grotere modellen is bijzonderder dan dat van de 14"-laptop. Kleine laptops onder de kilo zijn er wel meer: bijvoorbeeld de HP Pavilion Aero 13 die we vaker dan eens hebben aangeraden in de Laptop Best Buy Guide, of in een hogere prijsklasse de modellen van ASUS, Dynabook en HP's zakelijke lijn. Bij grotere schermmaten zijn de lichte modellen echter schaars. Samsungs 1129 gram wegende 15,6"-Galaxy Book2 Pro is de grote concurrent van de, nog iets grotere, Gram 16, maar als je nog een stapje verder gaat, naar de Gram 17, kunnen wij geen andere laptop bedenken die zo licht is.

Net als vorig jaar zien we bij de LG Gram-laptops dat de nadruk op gewichtsbesparing gevolgen heeft gehad voor de stevigheid. Die is niet zo goed als bij sommige andere duurdere Ultrabooks. Vooral de behuizingen van de grotere 16"- en 17"-modellen geven wat mee als je ze met beide handen probeert te verdraaien, waarbij we enig gekraak horen. Ook het 14"-model is in het midden, tussen het toetsenbord en het touchpad aan de voorkant, enigszins flexibel, waardoor het bij stevig drukken op die plek enigszins inveert. De schermklep van alle drie de laptops is zeker zeer flexibel. Door het brede scharnier dat LG gebruikt, is de onderste bezel niet al te slap, maar aan de bovenkant kun je het scherm wel erg makkelijk heen en weer draaien.

Iets wat misschien ook iets te soepeltjes beweegt, is het scharnier, vooral bij de 16"- en 17"-varianten. Bij alle drie de laptops is de schermklep makkelijk met één hand te openen, zonder dat je de basis daarbij moet tegenhouden. Dichtgeklapt blijven het scherm en toetsenbord netjes bij elkaar zitten, doordat LG een stel magneetjes in de behuizing heeft verstopt. Wanneer het scherm openstaat, blijft het bij de 14"-laptop redelijk goed in positie staan; bij de 16"- en 17"-modellen wappert het scherm naar ons idee wat te snel heen en weer bij een klein schokje, en kan het na een stoot tegen de tafel gebeuren dat het scherm verder openstaat.

Net als vorig jaar zijn we te spreken over het toetsenbord van de LG Gram-serie. De 14Z90Q heeft weer als enige een tenkeylesstoetsenbordindeling, terwijl de 16Z90Q wel een numpad aan de zijkant heeft, zij het een klein exemplaar met drie kolommen in plaats van de gebruikelijke vier. De 17Z90Q heeft een numpad waarbij alle toetsen op de gebruikelijke plekken terechtkomen, waardoor er ruimte is voor aparte PgUp- en PgDn-knoppen. De toetsen hebben bij alle drie de laptops relatief veel travel, zeker gezien het dunne en lichte formaat, gekoppeld aan een prettig duidelijke aanslag. Ondanks de enigszins flexibele behuizing, voelt de bottom-out voldoende stevig aan. De verlichting blijkt in de praktijk niet duidelijk zichtbaar, doordat de letters zo klein zijn en de lampjes relatief weinig doorschijnen rondom de toets.

Het touchpad is een minder groot succes. Het oppervlak is glad en zo te zien en voelen van glas, maar het is niet zo groot als het zou kunnen zijn, gegeven de beschikbare ruimte, vooral bij de 16"- en 17"-modellen. De muisknoppen veren daarbij relatief ver in. Bij het 16”-model zit het oppervlak bovendien niet goed bevestigd op de onderliggende knop. Dat is waarschijnlijk een exemplarisch defect, maar niet iets dat we verwachten in deze prijsklasse.

De enigszins verzonken aan-uitknop van de drie laptops maakt deel uit van het toetsenbord, en bevat ook meteen de geïntegreerde vingerafdrukscanner. Naast de toets zit een piepklein ledje, dat oplicht als de machine aanstaat. LG heeft dit jaar ook gezichtsherkenning ingebouwd; de benodigde infraroodcamera zit in de nog altijd supersmalle bovenste schermrand. Deze camera heeft nu bovendien een 1080p-resolutie, waar de voorganger nog een standaard 720p-exemplaar aan boord had.

LG Glance en aansluitingen

Op basis van de nieuw toegevoegde infraroodcamera heeft LG ook nog een aardig extraatje toegevoegd: de Glance-software van het Canadese Mirametrix. Sommige Lenovo-laptops van afgelopen jaren hadden dat programma ook voorgeïnstalleerd. Met Glance trackt de laptop je aanwezigheid en hoofdbewegingen. Daarmee kan het systeem in stand-by gaan als je er een tijdje niet voorzit, of media die afspeelt automatisch pauzeren wanneer je even weg bent. Wanneer je met een externe monitor en het laptopscherm werkt, kan de laptop ook je muispijl of een venster dat je versleept, automatisch naar de monitor verplaatsen waar je je aandacht op richt. Schermen die je niet bekijkt, kunnen automatisch worden geblurd en eventueel kan de laptop zelfs een seintje geven als het op de achtergrond pottenkijkers detecteert. Alle genoemde functies zijn afzonderlijk van elkaar in te schakelen en te configureren via de Glance-app. In onze korte praktijktest werkte het inderdaad zoals beloofd, al voerden we onze test uit in een goedverlichte kantoorruimte, zo'n beetje de ideale omstandigheden voor dit soort beeldherkenning. Het is ook goed voor te stellen dat je het juist irritant zult vinden dat er zomaar dingen in je beeld gebeuren, bijvoorbeeld de zichzelf verplaatsende muispijl. Een en ander zal in ieder geval wat gewenning vereisen. Ook goed om te realiseren is dat de Glance-software behoorlijk veel van je processor vraagt. Als je op de accu wilt werken, zouden we de software dan ook uitschakelen.

Alle drie de nieuwe LG Gram-laptops hebben nog steeds dezelfde aansluitingen als vorig jaar. Dat betekent dat de grote 17"-Gram dezelfde poorten heeft als het 14"-model, dat aan de zijkanten veel minder loze ruimte overhoudt. Toch is het aansluitingengamma voor een Ultrabook van dit moment niet slecht, met een combinatie van nieuwe snelle poorten en oude klassiekers die voor ieder wat wils bieden. Links zitten de twee USB-C-poorten met ondersteuning voor Thunderbolt 4, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en een HDMI 2.0-poort, waarop je zonder problemen een 4k-scherm kunt aansluiten. Zo hoef je niet meteen naar een dock of verloopkabel te grijpen om even een presentatie te geven op een extern scherm of een beamer. Rechts heeft LG ruimte gezien voor twee USB-A-poorten en een microSD-kaartlezer.